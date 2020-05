Acht Straftaten mehr als 2018 hat die Polizei im vergangenen Jahr in Hockenheim, Altlußheim, Neulußheim und Reilingen verzeichnet. Das geht aus der jetzt veröffentlichten Kriminalstatistik für 2019 hervor. 1605 der insgesamt 2586 Verbrechen klärte die Polizei nach eigenen Angaben auf – eine Quote von rund 62 Prozent. Dabei erscheinen zwei Gemeinden aus einem bestimmten Grund gefährlicher, als sie eigentlich sind.

Am meisten beschäftigten Diebstähle die Beamten des Hockenheimer Reviers – wenn es auch mit 615 Fällen deutlich weniger waren als im Jahr davor (860). Unter ihnen waren 106 Ladendiebstähle und 98 schwere Fälle von Fahrraddiebstahl, in denen die Täter gesicherte Drahtesel erbeuteten.

Am deutlichsten stieg laut Statistik die Anzahl der Rauschgiftdelikte an: von 401 im Jahr 2018 auf nun 537 Fälle. Häufigste Tatorte seien hier Parkplätze an den Autobahnen 6 und 61 sowie die Tank- und Rastanlagen Am Hockenheimring gewesen. Dort festgestellte Straftaten rechnen die Statistiker den Gemeinden Hockenheim und Reilingen zu.

Jugendliche und junge Erwachsene

Die Polizei hebt in diesem Zusammenhang Erfolge wie die Ermittlung vieler Kleinabnehmer und die Aufdeckung von Strukturen des Rauschgifthandels hervor. 35 Fälle führten zu Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft Mannheim. Die Täter seien überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene „mit einem gewissen Schwerpunkt aus den Gemeinden Reilingen und Neulußheim“, heißt es.

Fast so stark wie die Rauschgiftkriminalität stieg den weiteren Angaben zufolge innerhalb eines Jahres die Anzahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte an: von 419 (2018) auf 552 im vergangenen Jahr. Der Großteil entfiel dabei auf Betrugsfälle (401), gefolgt von Waren- und Warenkreditbetrug (174). Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen seien von 113 auf 103 Fälle zurückgegangen. Auch hier schlugen vor allem Taten im Autobahn-Umfeld zu Buche.

Hinter Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen

Bezogen auf die Häufigkeit von Verbrechen weist die Statistik Hockenheim auf Rang vier im Rhein-Neckar-Kreis hinter den Großstädten Mannheim und Heidelberg sowie der Nachbarstadt Schwetzingen aus. Zurückgegangen sei in der Stadt die Straßenkriminalität, zu der unter anderem sexuelle Belästigung, Raubüberfall, Taschendiebstahl und Sachbeschädigung zählen. Wegen Wohnungseinbruchs musste die Polizei sogar nur dreimal ermitteln.

In Reilingen dagegen verdoppelte sich diese Fallzahl auf acht Einbrüche im Erhebungszeitraum. Während die zur Autobahn zählenden Tatorte sich auch hier negativ in der Gesamtstatistik niederschlügen, sei etwa die Straßenkriminalität in der Gemeinde selbst klar rückläufig, unterstreicht die Polizei.

Neuer Schwerpunkt Altlußheim?

Nach unten bei fast allen Delikten zeigten die Fallkurven für Neulußheim, fahren die Ordungshüter fort. Nur Wohnungseinbrüche und Autoaufbrüche hätten dort zwischen 2018 und 2019 zugenommen. Womöglich verlagerten Einbrecher ihre Aktivitäten in der Zwischenzeit verstärkt auf Wohnungen in Altlußheim: Neun Fälle gab es dort im von der Statistik erfassten Zeitraum.