Vor 250 Jahren hat sich Kurfürst Carl Theodor im Schlossgarten von Schwetzingen ein Badhaus bauen lassen. Dorthin zog sich der Regent zurück, um sich zu erholen.

„Das Badhaus im Schwetzinger Schlossgarten wird zu Recht als kostbares Meisterwerk bezeichnet. Vor genau 250 Jahren, am 4. Juli 1772, wurde es fertiggestellt“, teilen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) mit, die das kurpfälzische Erbe der Wittelsbacher für das Land Baden-Württemberg verwalten. Das Gebäude zwischen dem Apollotempel und dem „Ende der Welt“ habe als „Rückzugsdomizil des kunstsinnigen Kurfürsten gedient. Hier konnte er sich ungestört seiner Liebe zu Musik und Literatur widmen.“

Privatsphäre weithin unbekannt

Am barocken Hof habe es keine Privatsphäre gegeben. „Daher hatte sich Kurfürst Carl Theodor nach einem Rückzugsort jenseits von Öffentlichkeit und Hofzeremoniell gesehnt, an dem er sich ungezwungen entweder allein oder im kleinen, ausgewählten Kreis seinen Leidenschaften hingeben konnte“, informieren die SSG. Deshalb habe der Regent seinen Hofarchitekten Nicolas de Pigage mit dem Bau des „privaten Lusthauses“ inmitten des öffentlichen Schlossgartens beauftragt. Das Badhaus sollte dort allerdings abgeschirmt und versteckt hinter Hecken liegen.

Wie zahlreiche andere Schlossbauten in jener Zeit sei auch dieses kleine Gebäude von einem französischen Bauwerk inspiriert gewesen. Architekt Pigage nahm sich der Überlieferung zufolge das Grand Trianon im Schlosspark von Versailles zum Vorbild, das Ludwig XIV. sich als Rückzugsort hatte errichten lassen. „Bemerkenswert ist, dass das Badhaus im Verhältnis zum Hauptschloss in der gleichen Position gelegen ist wie das Grand Trianon zum Schloss Versailles. Nach vierjähriger Bauzeit war das Badhaus 1772 vollendet“, heißt es in der Mitteilung der SSG.

Sehr gut erhalten und jüngst komplett restauriert, gehöre das Badhaus heute zu den besonderen Sehenswürdigkeiten des Schwetzinger Schlossgartens. Ein derart ruhig gelegenes Gebäude, mit luxuriösem Bad und exquisit eingerichteten Aufenthaltsräumen, sei für einen Fürsten des 18. Jahrhunderts ein Zeichen gewesen, mit dem er seine weltläufige Kultiviertheit habe demonstrieren können. Das Schwetzinger Badhaus sei eine der letzten erhaltenen privaten Badeanlagen des Barock.

Ein Garten als Ort der Musen

Gäste gelangen über einen Ovalsaal – das Foyer des Gebäudes – in Vorzimmer, die in das Schlafzimmer, das Schreibzimmer und in den „prächtigen mit Stuck und Halbedelsteinen verzierten Baderaum führen“, teilen die SSG mit. In das Marmorbecken des Bades strömte erhitztes Wasser durch Rohre in Form von bekrönten Schlangen. „Abseits vom Hofzeremoniell konnte Carl Theodor hier entspannen, musizieren, lesen und ganz er selbst sein“, heißt es. Auch nach der Verlegung der kurfürstlichen Residenz von Mannheim nach München im Jahr 1778 habe der Kurfürst seinen Lieblingsort weiter ausgestaltet.

„Schloss Schwetzingen ist vor allem wegen der Schönheit und Harmonie seines Schlossgartens weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt. Seine Vielfalt kann noch heute im Originalzustand bewundert werden“, erinnern die SSG. Der Kurfürst liebte seine Sommerresidenz und ließ die Gartenarchitekten Nicolas de Pigage und später Friedrich Ludwig von Sckell ein einzigartiges Gesamtkunstwerk schaffen, das er während seiner Regierungszeit (1724 bis 1799) „zur höchsten Blüte höfischen Glanzes“ gebracht habe. In den Bauten und Kunstwerken des barocken Parks mit seinen duftenden Blumen, exotischen Früchten, Wasserspielen und mit dem englischen Landschaftsgarten könnten Gäste Carl Theodors Leidenschaft für die Musen entdecken.

Öffnungszeiten

Der Schlossgarten Schwetzingen hat in der Sommersaison täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Im Themenjahr „Liebe, Lust, Leidenschaft“ können Besucher des Schlossgartens das Badhaus von Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr und samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr kennenlernen. Weitere Infos im Netz unter www.schloss-schwetzingen.de