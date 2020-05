HOCKENHEIM. Ob Salierbrücke und Industriestraße in Speyer oder Ludwigshafener Hochstraße Süd: Marode Fahrbahnen sorgen vielerorts für Probleme. In Hockenheim versucht man sie mit digitaler Technologie in den Griff zu bekommen. Dafür gab es jetzt eine Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg – verbunden mit einer Viertelmillion Euro.

Im Mittelpunkt der Planungen steht das automatisierte System „Vialytics“ zur Erfassung von Straßenschäden, wie das baden-württembergische Ministerium für Inneres, Digitales und Migration am Donnerstag mitteilte. Die Gründer der gleichnamigen Herstellerfirma, eines in Stuttgart ansässigen Start-up-Unternehmens, behaupten von sich: „Wir finden binnen 24 Stunden jedes Schlagloch.“

Die Stadt Hockenheim und 19 weitere baden-württembergische Kommunen wollen laut Ministerium dieses System einrichten, das schon auf dem Markt sei und von Gemeinden genutzt werde. Wie soll es funktionieren? Zunächst installieren die Nutzer Smartphones mit einer entsprechenden App in kommunalen Nutzfahrzeugen. Sie ermögliche es, gesammelte Bild- und Erschütterungsdaten der Straßen auf einer gemeinsamen Web-Plattform zu verarbeiten.

Ziel: Kosten sparen

Die auf diese Weise angestrebte Masse an Daten soll den Angaben zufolge „automatisierte Auswertungen auf steigendem Qualitätsniveau“ erlauben. Damit könnten auch automatisiert Vorschläge für die Sanierungsplanung erstellt werden, heißt es. Von einer verbesserten Erfassung der Straßenschäden und damit geförderten gemeinsamen Ausschreibungen verspricht sich die Regierung in Stuttgart hohe Kosteneinsparungen. Deshalb will sie die Hockenheimer Pläne mit 251.816 Euro bezuschussen.

Der Oberbürgermeister der badischen Stadt, Marcus Zeitler (CDU), sieht in der Auszeichnung des Landes einen Beweis dafür, dass Hockenheim und „agile Start-ups mehr gemeinsam haben, als man vordergründig denkt“. Sie sei ein weiterer Schritt hin zu den digitalen Kommunen der Zukunft.

Minister lobt Innovationskraft

Für Zeitlers Parteifreund, den baden-württembergischen Digitalisierungsminister Thomas Strobl, zeigt das Hockenheimer Projekt, wie viel Innovationskraft in der Wirtschaft und den Kommunen des Landes stecke. „Wir helfen damit, Staus und Verkehrslärm zu verringern, Luftqualität, Verkehrssicherheit und Komfort zu verbessern und bestimmten Bevölkerungsgruppen mehr Teilhabe an mobilen Angeboten zu ermöglichen“, erklärte der CDU-Politiker.

Die Auszeichnung ist Teil des baden-württembergischen Förderprogramms „Inkomo 4.0“. Damit will die Landesregierung nach eigenen Angaben die Entwicklung und Erprobung neuer digitaler Mobilitätsdienste durch enge Partnerschaften zwischen Kommunen und der Mobilitätswirtschaft unterstützen. Die aktuelle Fördersumme beträgt 1,7 Euro. Neben Hockenheim erhielten die Städte Aalen, Breisach, Neckarsulm und Reutlingen Zuschusszusagen für eigene Projekte.