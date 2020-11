Wegen versuchter räuberischer Erpressung in zwei Fällen sitzen drei junge Männer auf Antrag der Mannheimer Staatsanwaltschaft in Haft. Die Polizei kam ihnen auf die Schliche, nachdem ihre kriminellen Aktivitäten kläglich gescheitert waren.

Dienstagabend gegen 21.30 Uhr: Am Bahnhofsvorplatz in Hockenheim fährt ein Auto mit vier Insassen vor. Zwei von ihnen steigen aus – einer ist 15, der andere 18 Jahre alt. Ihre beiden Begleiter – ein weiterer 18-Jähriger und ein bisher Unbekannter – bleiben im Wagen sitzen.

Der 15- und der 18-Jährige treffen auf einen Mann im Alter von 43 Jahren. Sie fragen ihn nach Drogen und fordern Bargeld von ihm. Dabei halten sie ihm Schreckschusspistolen unter die Nase und laden sie durch.

Duo verliert die Nerven

Doch der 43-Jährige lässt sich durch die Drohgebärden nicht einschüchtern: Kategorisch erklärt er den Jugendlichen, dass sie von ihm kein Geld zu erwarten haben. Da verliert das Duo die Nerven und ergreift die Flucht.

Ob die gescheiterten Räuber sich an diesem Punkt wieder mit ihren beiden Komplizen zusammentun, die im Auto Schmiere stehen, lässt der Bericht der Polizei später offen. Klar ist dagegen: Durch den Hinweis eines Zeugen entdecken die Beamten kurz danach auf dem Hockenheimer Bahnhofsparkplatz eben dieses Auto – mitsamt drei der vier Tatverdächtigen. Die Polizisten nehmen den 15-Jährigen und die beiden 18-Jährigen fest. Von dem vierten Mann fehlt dagegen bisher jede Spur.

Nicht die erste Station

Was die Ermittler erst nachträglich erfahren: Hockenheim war nicht die erste Station des räuberischen Quartetts an diesem Abend. Vielmehr stellt sich heraus: Etwa eine Stunde zuvor, also gegen 20.30 Uhr, hielten die Vier mit ihrem Auto am Hauptbahnhof in Sinsheim.

Auch dort waren die Rollen gleich verteilt: Ein 18-Jähriger und der Unbekannte blieben im Wagen. Derweil stiegen der zweite 18-Jährige und der 15-Jährige aus, um sich mit zwei Personen zu treffen und Geld von ihnen zu fordern.

Leer ausgegangen

Durch Vorhalten und offensichtliches Durchladen ihrer Waffen versuchten sie ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen – doch ohne Erfolg: Auch diese beiden potenziellen Opfer ließen sich davon nicht wie erhofft beeindrucken und behielten ihr Geld. Die leer ausgegangenen Räuber trollten sich zu ihren wartenden Kumpanen und fuhren davon – in Richtung Hockenheim.

Wie die Polizei nun mitteilt, erließ das Mannheimer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen die Verdächtigen. Sie kamen nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter in Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen dauern an.