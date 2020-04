Zwei weitere Patienten aus dem Rhein-Neckar-Kreis sind seit Donnerstag in Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Wie das zuständige Heidelberger Gesundheitsamt mitteilt, stieg die Anzahl der Todesfälle in Landkreis und Stadt damit auf 34.

Zugleich gab es laut der Behörde bis Freitag, 14 Uhr, nur einen neuen Infektionsfall im Rhein-Neckar-Kreis. Im Zuständigkeitsgebiet seien damit insgesamt 1144 Personen positiv auf das Virus getestet worden. 924 von ihnen galten den Angaben zufolge als genesen, 689 befanden sich noch in Quarantäne.

Auch in Speyers badischen Nachbargemeinden setzte sich die positive Entwicklung der vergangenen Tage fort: So seien bis Freitagnachmittag in Hockenheim noch vier Menschen in Quarantäne gewesen, in Reilingen drei und in Ketsch, Schwetzingen sowie Altlußheim jeweils zwei.