Der Rhein-Neckar-Kreis richtet ab Mittwoch, 1. Dezember, in der Hockenheimer Stadthalle ein weiteres dauerhaftes Impfangebot zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ein. Unterdessen hat die Stadt Heidelberg Teile ihrer Weihnachtsmärkte wieder geschlossen.

Wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mitteilt, stehen ab 1. Dezember jeweils montags, mittwochs und sonntags, 8 bis 18.30 Uhr, Impfteams in der Hockenheimer Stadthalle bereit. Ebenso wie seit zwei Wochen in der Alten Wollfabrik Schwetzingen sollen ausschließlich Personen eine Impfung erhalten, die sich vorab unter der Telefonnummer 06221 5221881 oder der Internet-Adresse https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin anmelden. Im Einsatz sind den Angaben zufolge die Impfstoffe von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson.

Der Rhein-Neckar-Kreis reagiert mit diesen Angeboten auf die weiter steigenden Infektionszahlen. Nach Angaben des Kreis-Gesundheitsamtes vom Freitag steckten sich binnen 24 Stunden 350 Menschen neu mit dem Coronavirus an, und ein weiterer Patient starb in Zusammenhang damit. Der Sieben-Tage-Durchschnittswert liegt aktuell bei 356,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Aktive Fallzahlen badischer Nachbargemeinden: Schwetzingen 135, Hockenheim 94, Ketsch 68, Neulußheim 65, Reilingen 41 und Altlußheim 39.

Heidelberg schließt Buden

Derweil hat die städtische Tochtergesellschaft „Heidelberg Marketing“ als Veranstalter der dortigen Weihnachtsmärkte entschieden, dass einige frei zugängliche Buden am Bismarkplatz, am Anatomiegarten und am Rathaus mit Blick auf die Corona-Lage abgebaut werden müssen. Damit gibt es Heidelberger Weihnachtsmärkte aktuell nur noch eingezäunt auf Universitätsplatz, Marktplatz, Kornmarkt und Karlsplatz. Überall gilt die 2G-Regel.