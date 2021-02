Im Schwetzinger Krankenhaus der Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN) ist am Wochenende erstmals die südafrikanische Variante des Coronavirus festgestellt worden. Auch in GRN-Kliniken in Sinsheim und Weinheim wurden Mutationen nachgewiesen.

In Schwetzingen liegt den Angaben zufolge ein Patient mit der südafrikanischen Virusvariante auf der Intensivstation. Jeweils drei Patienten und Mitarbeiter seien in Sinsheim betroffen, in Weinheim drei Patienten und zwei Mitarbeiter, hieß es weiter.

Ein Sprecher der Klinikgruppe bezeichnete die Lage in den Häusern am Montagabend als „stabil“, der Regelbetrieb laufe an allen Standorten weiter. Die Schutzmaßnahmen seien verstärkt worden, teilten die Kliniken ergänzend mit. Patienten, die das mutierte Virus in sich trügen, würden räumlich getrennt von den anderen Covid-19-Patienten behandelt und – sofern möglich – von bereits geimpftem Personal betreut.

Zu den weiteren Maßnahmen zählt unter anderem, dass ab sofort alle Klinikmitarbeiter FFP2-Masken tragen. Bisher galt das nur für die kritischen Bereiche. Darüber hinaus solle die Testdichte erhöht werden.

Durchschnittswert steigt

Unterdessen ist der Sieben-Tage-Durchschnittswert für den Rhein-Neckar-Kreis wieder auf 85 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner angestiegen. Wie das Kreis-Gesundheitsamt in Heidelberg am Dienstag mitteilte, infizierten sich binnen 24 Stunden 34 weitere Personen mit dem Coronavirus.

Im gleichen Zeitraum seien acht weitere Patienten an oder mit dem Virus gestorben, so die Behörde. Seit Beginn der Pandemie gab es damit im Rhein-Neckar-Kreis 326 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19.

„Aktive“ Fallzahlen in ausgewählten badischen Nachbargemeinden Speyers im Überblick: Hockenheim 24, Schwetzingen, Altlußheim und Ketsch jeweils 13, Reilingen sieben sowie Neulußheim zwei.