Die Anzahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus ist im Rhein-Neckar-Kreis innerhalb eines Tages um 58 gestiegen. Die Schwetzinger Stadtverwaltung reagiert auf die aktuelle Entwicklung der Pandemie mit einer Maskenpflicht in Teilen des öffentlichen Raumes.

Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes besteht den Angaben zufolge von Samstag an bis zunächst 30. November. Sie gilt für Personen ab sechs Jahren in der Fußgängerzone Mannheimer Straße werktags, 10 bis 18 Uhr, auf dem Schlossplatz donnerstags und freitags, 18 bis 23 Uhr, samstags und sonntags, 10 bis 23 Uhr, sowie für den Wochenmarkt auf den Kleinen Planken mittwochs und samstags, 8 bis 14 Uhr.

Bis zu 250 Euro Bußgeld

Bei Verstößen sind laut Verwaltung Bußgelder von bis zu 250 Euro fällig. Die Maskenpflicht gelte nicht für Gäste bestuhlter Außengastronomie, auf Sitzbänken bei 1,50 Meter Mindestabstand und für Radfahrer.

In Speyers direkten badischen Nachbargemeinden blieb das Infektionsgeschehen nach Angaben des zuständigen Heidelberger Gesundheitsamtes auch am Donnerstag unauffällig: So verzeichnete Hockenheim aktuell vier und Schwetzingen drei positiv auf das Virus Getestete in Quarantäne.

Ausbruch in Bammental

Dagegen stieg im gesamten Rhein-Neckar-Kreis die Anzahl der „aktiven“ Fälle von Mittwoch bis Donnerstag auf 233 an. Der Durchschnittswert für den Landkreis erhöhte sich auf 39,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Den starken Anstieg führt die Behörde auf den Corona-Ausbruch in einem Bammentaler Seniorenheim zurück. Dort infizierten sich in den vergangenen Tagen nachweislich 33 Personen neu mit dem Virus. Die Anzahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Coronavirus gestorbenen Personen im Rhein-Neckar-Kreis blieb laut Gesundheitsamt mit 42 gleich.