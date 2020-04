Die Infektionszahlen mit dem neuartigen Coronavirus sind im Rhein-Neckar-Kreis und in der Stadt Heidelberg wieder leicht angestiegen. Wie das zuständige Heidelberger Gesundheitsamt mitteilt, wurden zwischen Mittwoch und Donnerstagnachmittag sieben neue Infektionsfälle registriert.

Damit waren den Angaben zufolge bis Donnerstag, 14 Uhr, 1143 Personen positiv auf das Virus getestet. 703 von ihnen befanden sich noch in Quarantäne, während 908 als genesen galten. Die Anzahl der Todesfälle in Landkreis und Stadt lag gegenüber dem Vortag unverändert bei 32.

In Speyers badischen Nachbargemeinden blieb die Lage im Vergleich zum Mittwoch weitgehend stabil. Laut der Behörde waren in Hockenheim am Donnerstag noch fünf Menschen in Quarantäne. In Reilingen waren es vier, in Ketsch und Schwetzingen jeweils drei sowie zwei Personen in Altlußheim.