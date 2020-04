Die Corona-Fallzahlen im Rhein-Neckar-Kreis und in der Stadt Heidelberg scheinen sich nach den Osterfeiertagen weiter zu stabilisieren. Wie das zuständige Gesundheitsamt mitteilt, blieb die Anzahl der Todesfälle bis Dienstag, 13 Uhr, unverändert bei 25 Personen.

Gegenüber dem Vortag registrierte die Behörde den Angaben zufolge zehn weitere Infektionen mit dem Coronavirus. Deren gesamte Anzahl in Kreis und Stadt wuchs damit auf 1084 an. 807 Menschen befanden sich in Quarantäne, 718 der 1084 Infizierten galten inzwischen als genesen.

In Schwetzingen waren bis zum frühen Dienstagnachmittag 51 Infektionen verzeichnet (38 Genesene). In Hockenheim waren es 25 (19), in Ketsch 22 (16), in Reilingen zehn (vier), in Neulußheim acht (sieben) und in Altlußheim sieben (drei).