Im Laufe des zurückliegenden Wochenendes sind im Rhein-Neckar-Kreis 51 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert worden. Das geht aus den Statistiken hervor, die das für den Landkreis zuständige Heidelberger Gesundheitsamt am Montag – für Samstag und Sonntag rückwirkend – veröffentlicht hat.

Den Angaben zufolge stieg die Anzahl der positiv auf das Virus Getesteten in Quarantäne auf Kreisebene von 98 am Freitag auf aktuell 134. Zugleich sei die Anzahl der in Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen unverändert bei 41 geblieben. Der für mögliche Beschränkungen des öffentlichen Lebens maßgebliche Sieben-Tage-Wert nahm laut der Behörde im Rhein-Neckar-Kreis auf derzeit 16,1 Infizierte pro 100.000 Einwohner zu.

Lage in zwei Flüchtlingsheimen unklar

Die meisten „aktiven“ Corona-Fälle in Quarantäne gibt es nach Angaben des Gesundheitsamtes aktuell weiterhin in Neulußheim (25). Dort war geplant, 26 infizierte Bewohner eines Flüchtlingsheims am vergangenen Samstag aus der Quarantäne zu entlassen. Ob und inwieweit die am Montag veröffentlichte Fallzahl in einem Widerspruch zu dieser Absicht steht, geht aus den Informationen der Behörde nicht hervor.

Auch zur aktuellen Situation in einer Eppelheimer Flüchtlingsunterkunft nannte das Gesundheitsamt am Montag keine näheren Einzelheiten. Dort waren am Freitag zehn Infektionen verzeichnet worden, die am Montag veröffentlichte Statistik weist nun für Eppelheim 20 „aktive“ Fälle aus. Auf der Internetseite der Stadt hieß es, alle Bewohner der Unterkunft seien vorsorglich unter Quarantäne gestellt worden. Darüber hinaus sollten am Montag 90 Bewohner benachbarter weiterer Flüchtlingsheime getestet werden.

Geringe Steigerungen in Speyerer Nachbarschaft

In den übrigen Speyerer Nachbargemeinden war laut Gesundheitsamt bis zum Montag kein dramatischer Anstieg der Ansteckungszahlen zu verzeichnen: In Hockenheim sind demnach aktuell fünf Personen in Quarantäne, in Reilingen und Schwetzingen jeweils drei, in Ketsch zwei und eine in Altlußheim.