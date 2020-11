Gegen den kreisweiten Trend haben sich die aktuellen Corona-Fallzahlen für den Augenblick in Speyers badischen Nachbargemeinden entwickelt. Laut dem Heidelberger Gesundheitsamt verzeichnete Schwetzingen 28, Ketsch 26, Hockenheim 25, Reilingen 18, Neulußheim drei und Altlußheim zwei positiv Getestete in Quarantäne – alle weniger als am Tag zuvor.

Derweil gab es im gesamten Rhein-Neckar-Kreis am Donnerstag nachweislich 156 Neuansteckungen. Dennoch ging die Anzahl „aktiver“ Fälle laut der Behörde auch im Landkreis deutlich auf 655 zurück.

Zwei weitere an oder mit dem Coronavirus gestorbene Patienten erhöhten die Anzahl der Todesfälle auf 57. Der Sieben-Tage-Durchschnittswert stieg auf 122,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.