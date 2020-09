In einem Neulußheimer Flüchtlingsheim haben sich insgesamt 26 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht nach RHEINPFALZ-Informationen aus der aktuellen Statistik des Heidelberger Gesundheitsamtes für den Rhein-Neckar-Kreis vom Donnerstag hervor.

Die Anzahl berücksichtigt demnach alle Ergebnisse zweier Flächentestungen vom vergangenen Freitag und Dienstag. Bei dem ersten, freiwilligen Test am Freitag voriger Woche war das Virus bei 17 der 38 Bewohner nachgewiesen worden. Neun weitere Infektionen sind demnach bei dem verpflichtenden Test am Dienstag hinzu gekommen.

Um einen weiteren Ausbruch zu verhindern, ordnete die Behörde für die betroffenen Bewohner der Unterkunft eine Quarantäne bis voraussichtlich 3. Oktober an. Neulußheims Bürgermeister Gunther Hoffmann (parteilos) hatte am Dienstag auf der Internetseite der Gemeinde mitgeteilt, das Flüchtlingsheim sei abgeriegelt. Die Polizei und eine Sicherheitsfirma überwachten das Gelände. In Neulußheim sind infolge des neuerlichen Anstiegs nun so viele positiv auf das Virus getestete Personen registriert wie in keiner anderen Kreisgemeinde, abgesehen von der Großstadt Heidelberg.

84 „aktive“ Fälle im Rhein-Neckar-Kreis

Von Mittwoch auf Donnerstag verzeichnete das Gesundheitsamt im Rhein-Neckar-Kreis nach eigenen Angaben 15 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Der Behörde zufolge hat sich die Anzahl „aktiver“ Corona-Fälle im Landkreis bis zum Donnerstag auf 84 erhöht. Der rechnerische Durchschnittswert an Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage sei damit im Rhein-Neckar-Kreis auf 12,8 pro 100.000 Einwohner gestiegen.

In dieser Statistik sind die Neulußheimer Test-Ergebnisse vom Donnerstagnachmittag allerdings noch nicht enthalten. Im Gegensatz dazu erscheint das aktuelle Infektionsgeschehen in Speyers übrigen Nachbargemeinden unauffällig: zwei Infektionen in Reilingen sowie jeweils eine in Hockenheim, Ketsch und Schwetzingen gab das Gesundheitsamt an.