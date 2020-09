In einer Neulußheimer Flüchtlingsunterkunft haben sich 17 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das für den Rhein-Neckar-Kreis zuständige Heidelberger Gesundheitsamt am Montag mitgeteilt. Für Dienstag ist deshalb eine Flächentestung aller noch nicht getesteten Bewohner in der Unterkunft geplant.

Nach Angaben der Behörde war am vergangenen Mittwoch bekannt geworden, dass ein Bewohner des Heims positiv auf das Virus getestet worden war. Daraufhin habe das Gesundheitsamt am Freitag voriger Woche eine freiwillige Flächentestung in der Unterkunft angeboten. Von den dabei abgestrichenen 19 Personen seien 16 positiv und drei negativ auf das Coronavirus getestet worden.

„Wegen dieses größeren Ausbruchgeschehens“ will die Behörde nun am Dienstag alle weiteren Bewohner auf eine Infektion testen, wie der stellvertretende Amtsleiter Andreas Welker erklärt. Den Angaben zufolge sind derzeit 38 Menschen in der Flüchtlingsunterkunft gemeldet. Sie stehe momentan vollständig unter Quarantäne.

Darüber hinaus ermittle das Gesundheitsamt zurzeit die Kontaktpersonen. Entscheidungen zum weiteren Vorgehen sollen fallen, wenn die ausstehenden Testergebnisse vorliegen. Unter Berücksichtigung aller aktuell bekannten Fälle liege die Sieben-Tages-Inzidenz des Rhein-Neckar-Kreises bei 11,3, so die Behörde.