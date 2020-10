Nach einer kurzen Entspannung hat das Corona-Infektionsgeschehen im Rhein-Neckar-Kreis wieder deutlich zugenommen: Das für den Landkreis zuständige Heidelberger Gesundheitsamt verzeichnete nach eigenen Angaben von Dienstag bis Mittwoch 16 Neuansteckungen.

Der Durchschnittswert für die vergangenen sieben Tage erhöhte sich auf 17,5 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner. Zugleich ging die gemeldete Anzahl „aktiver“ Fälle von 116 auf 105 zurück.

Wie aus der aktuellen Statistik der Behörde hervorgeht, ist Eppelheim mit 20 positiv auf das Virus getesteten Personen in Quarantäne weiterhin der Hotspot des Rhein-Neckar-Kreises. Hintergrund dürfte der Corona-Ausbruch unter Bewohnern eines Flüchtlingsheims sein.

Noch ein aktueller Fall in Neulußheim

Dagegen weist das Amt für Neulußheim nur noch einen aktuellen Fall aus. Das könnte darauf hindeuten, dass die Quarantäne in einem dortigen Flüchtlingsheim wie geplant am vergangenen Samstag zu Ende ging. Das Gesundheitsamt hatte diese Maßnahme nach 26 bei einem Massentest nachgewiesenen Neuinfektionen in der Unterkunft angeordnet. Nähere Angaben dazu veröffentlichte die Verwaltung am Mittwoch nicht.

Die weiteren aktuellen Fallzahlen für Speyerer Nachbargemeinden: Schwetzingen vier, Hockenheim und Ketsch je zwei, Altlußheim und Reilingen je eine Person.