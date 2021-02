107 Verfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises gegen insgesamt rund 70 Mitglieder einer Großfamilie eingeleitet. Wie berichtet, hatte die Polizei im Januar innerhalb von drei Tagen drei Treffen der Familie in Nußloch, Brühl und Eppelheim aufgelöst.

Als Folge der Zusammenkünfte hatte es jeweils Strafanzeigen gegen 30 bis 40 Personen gegeben. Nach RHEINPFALZ-Informationen sind unter den 70 Familienmitgliedern, gegen die nun Verfahren laufen, 28 „Mehrfachtäter“. Davon sollen 22 an zwei Treffen teilgenommen haben und sechs von ihnen an allen drei.

Angaben aus dem Heidelberger Landratsamt zufolge soll der erste Verstoß gegen die Corona-Verordnung mit einem „Regel-Bußgeld“ in Höhe von 150 Euro zu Buche schlagen. Für den zweiten Verstoß sollen 300 Euro fällig werden, und für den dritten erhebt die Kreisverwaltung 500 Euro. Für die sechs Teilnehmer an allen drei Familientreffen ergeben sich damit Geldstrafen von insgesamt jeweils 950 Euro. Personen, die als „Veranstalter“ der Treffen gelten, will die Behörde mit je 600 Euro zur Kasse bitten.