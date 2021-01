HEIDELBERG. Die Südafrika-Mutation des Coronavirus ist im Rhein-Neckar-Kreis angekommen. Wie das zuständige Gesundheitsamt in Heidelberg am Freitag mitteilte, ist die Virusvariante des Typs B.1.351 erstmals in Speyers badischem Nachbarkreis nachgewiesen worden.

Nach Angaben der Behörde hat das Labor des Heidelberger Universitätsklinikums die Virus-Mutation bei der Sequenzierung von zunächst 200 PCR-Tests nachgewiesener Corona-Fälle entdeckt. Der Typ B.1.351 ist eine Mutation des herkömmlichen Virus. Dabei habe das Klinikum mit zwei weiteren wissenschaftlichen Instituten in Heidelberg zusammengearbeitet: dem Deutschen Krebsforschungszentrum und dem Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie.

Einer Pressemitteilung des Gesundheitsamtes zufolge stellten die Forscher in vier Fällen eine Variante des Coronavirus fest, die stark dem Typ B.1.351 ähnelt und als noch ansteckender gilt. Nach Auskunft der Behörde stehen die betroffenen Patienten in einem Zusammenhang.

Weitere Varianten

Darüber hinaus wiesen die Wissenschaftler laut Kreis-Gesundheitsamt noch weitere relevante Virusvarianten in positiven PCR-Tests nach. Welche Varianten es sind, stehe derzeit noch nicht fest.

Als Reaktion auf den Nachweis der sogenannten Südafrika-Mutation erhöht die Heidelberger Gesundheitsbehörde nun nach eigenen Angaben die Quarantänezeit für positiv getestete Personen, die mit einer Mutante des Coronavirus infiziert sind, von zehn auf 14 Tage. Gleiches gelte für Kontaktpersonen der Kategorie 1 – also diejenigen mit höherem Infektionsrisiko. Sie sollen sich nach dem Willen der Behörde zudem am siebten Tag ihrer Quarantäne verpflichtend durch einen PCR-Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen.

Zwei weitere Todesfälle

Derweil hat sich das allgemeine Infektionsgeschehen im Rhein-Neckar-Kreis binnen 24 nur geringfügig verändert: Von Donnerstag bis Freitag starben zwei Männer zwischen 70 und 80 Jahren an oder mit dem Virus. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg damit kreisweit auf 310 seit Ausbruch der Pandemie.

Zugleich verzeichnete das Gesundheitsamt den weiteren Angaben zufolge 73 Neuansteckungen im Landkreis. Der Sieben-Tage-Durchschnittswert ging weiterhin leicht auf 80,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zurück.

Stabil auf niedrigem Niveau

In Speyers unmittelbaren badischen Nachbargemeinden stabilisiert sich die Infektionslage weiter auf niedrigem Niveau. Ausgewählte „aktive“ Fallzahlen im Überblick: Hockenheim 26, Schwetzingen 14, Ketsch zwölf, Altlußheim zehn, Reilingen sechs und Neulußheim drei.