Voraussichtlich ab Ende des Monats will die Stadt Schwetzingen ihren über 80-jährigen Bürgern Corona-Schutzimpfungen durch mobile Impfteams im Lutherhaus anbieten. Die Gemeinde ist damit nach eigenen Angaben Modellkomune für den ganzen Rhein-Neckar-Kreis.

Schwetzingen hat kein eigenes Impfzentrum, sodass die Impfwilligen bisher ins Heidelberger Kreisimpfzentrum mussten, um sich spritzen zu lassen. An solche Kommunen richtet sich das Angebot lokaler Impfaktionen des Landes Baden-Württemberg vom vergangenen Mittwoch. Die Schwetzinger Verwaltung hatte nach eigenen Angaben schon Anfang Februar auf eine entsprechende Voranfrage des Kreises Interesse daran signalisiert.

Derzeit erhalten den Angaben zufolge alle rund 1415 in Frage kommenden Schwetzinger Senioren Bedarfsanfragen mit der Post. Wer noch nicht geimpft sei, das aber möchte und noch keinen Termin in einem anderen Impfzentrum habe, könne ein Antwortformular zurückschicken. Auf der Grundlage der Rückmeldungen will die Verwaltung dann in einem nächsten Schritt allen Interessenten zwei Impftermine vor Ort im Lutherhaus anbieten.

Inzidenz geht weiter zurück

Derweil ist der Sieben-Tage-Durchschnittswert für den Rhein-Neckar-Kreis auf 44,7 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner gesunken. Das Kreis-Gesundheitsamt in Heidelberg erfasste binnen 24 Stunden 32 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Aktive Fallzahlen in badischen Nachbargemeinden: Schwetzingen 15, Reilingen 13, Neulußheim zwölf, Hockenheim zehn, Ketsch neun und Altlußheim sechs.