„RNK-Impfhelden – Jede Dosis wird gerettet“ heißt eine neue Aktion, mit der der Rhein-Neckar-Kreis ab sofort Personen für eine Corona-Schutzimpfung mobilisieren will. Über ein eigenes Internetportal sollen die drei kreiseigenen Impfzentren in Heidelberg, Weinheim und Sinsheim kurzfristig verfügbare Impfdosen schnell und einfach verteilen können.

Wie das Landratsamt mitteilt, richtet sich das Angebot an alle, die noch keine Impfung erhalten haben, zeitlich flexibel und mobil sind. Sie können sich im Internet mit ihrer Handynummer und E-Mail-Adresse registrieren. Wer seine persönlichen Daten übermittelt hat, kann das geeignete Impfzentrum und einen oder mehrere Impfstoffe nach Wahl angeben.

Hintergrund der Initiative ist laut dem ärztlichen Leiter der kreiseigenen Impfzentren, Christoph Schulze, der oft sehr hohe Aufwand, den die Helfer betreiben, damit aufgezogene Spritzen nicht verworfen werden müssen. Das geschehe etwa, wenn angemeldete Impflinge nicht zu ihren Terminen im Impfzentrum erschienen oder Impfwillige aus Altersgründen keine Termine für eigentlich vorhandene Impfstoffe buchen könnten. „Wenn das über einen längeren Zeitraum der Fall ist, drohen Vakzine auch abzulaufen“, so Schulze weiter.

Inzidenz fällt auf 7,3

Innerhalb von 24 Stunden steckten sich im Rhein-Neckar-Kreis zwei Menschen neu mit dem Coronavirus an. Wie das Kreis-Gesundheitsamt in Heidelberg am Freitag weiter mitteilte, sank der Sieben-Tage-Durchschnittswert auf 7,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Ausgewählte aktive Fallzahlen in Speyers badischen Nachbargemeinden im Überblick: Schwetzingen sechs, Ketsch zwei, Hockenheim und Neulußheim jeweils einer.

Kontakt

Registrierung unter den Internet-Adressen www.rhein-neckar-kreis.de/impfhelden oder https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impfhelden.