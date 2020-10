Einen neuen Höchststand haben die Neuansteckungen mit dem Coronavirus am Dienstag im Rhein-Neckar-Kreis erreicht. Die meisten Gemeinden versuchen die Entwicklung mit verschärften Maßnahmen in den Griff zu bekommen. Doch in einem Fall hat die Justiz dem nun einen Riegel vorgeschoben.

Von Montag bis Dienstag verzeichnete das zuständige Heidelberger Gesundheitsamt für den Rhein-Neckar-Kreis 102 Neuinfektionen mit dem Virus. Damit verdoppelte sich deren Anzahl nahezu innerhalb eines Tages – zwischen Sonntag und Montag waren 57 Neuansteckungen auf Kreisebene registriert worden. Zugleich überschritt der Landkreis mit dem aktuellen Tageswert erstmals seit Beginn der Pandemie die Marke 100.

Laut der Behörde stieg die Anzahl positiv auf das Coronavirus getesteter Personen in Quarantäne damit bis Dienstag auf 417. Der Durchschnittswert für den Rhein-Neckar-Kreis erhöhte sich auf 81,9 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner. Die Anzahl der an oder mit dem Virus gestorbenen Personen blieb den Angaben zufolge mit 45 gegenüber dem Vortag unverändert.

14 Fälle in Schwetzingen

Auf einer nach wie vor vergleichsweise moderaten Ebene spiegelt sich diese Entwicklung des Infektionsgeschehens auch in den aktuellen Fallzahlen für Speyers unmittelbare badische Nachbargemeinden wider: Den größten Zuwachs innerhalb eines Tages verzeichnete das Gesundheitsamt demnach in Schwetzingen mit derzeit nachweislich 14 „aktiven“ Fällen. In Hockenheim waren am Dienstag zehn Fälle bekannt, in Ketsch sieben, in Neulußheim vier, in Altlußheim drei und in Reilingen einer.

Unterdessen ist die grundsätzliche Maskenpflicht in der Heidelberger Altstadt wieder abgeschafft. Das hat die Stadt am Dienstag bekannt gegeben. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe gab einem Bürger Recht, der gegen die entsprechende Allgemeinverfügung der Stadt Widerspruch eingelegt hatte.

Somit ist es in Teilen der Heidelberger Altstadt, auf dem Bismarckplatz und dem Bahnhofsvorplatz nicht mehr generelle Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das Verwaltungsgericht hat Zweifel an der Rechtmäßigkeit der erweiterten Maskenpflicht geäußert.

Eilverfahren vor Gericht

Die Stadt Heidelberg hatte zum 15. Oktober eine entsprechende Pflicht angeordnet. In einem Eilverfahren kam die Kammer nun zu dem Ergebnis, es lägen keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass die Allgemeinverfügung der Stadt über die bereits in der Landes-Corona-Verordnung geregelte Pflicht zum Tragen einer Maske hinaus nötig ist.

Auf Landesebene ist für Baden-Württemberg festgeschrieben, dass eine Mund-Nasen-Bedeckung in Fußgängerbereichen zu tragen ist, wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann. Für das Gericht ist nicht ersichtlich, dass es an jedem Wochentag und zu jeder Uhrzeit zu Menschenansammlungen kommen könnte, in denen die Mindestabstände nicht eingehalten werden können.

Großstädte reagieren

Die Stadt Heidelberg hat nun reagiert und die Verfügung an die Landesverordnung angepasst. Auch die Stadt Stuttgart war bei ihren Regeln zurückgerudert und passte sie an die Vorgaben des Landes an.

Die Stadt Mannheim teilte am Dienstag auf Anfrage mit, an der Maskenpflicht zu ausgewählten Zeiten in ausgewählten Innenstadtbereichen festzuhalten. Sie gilt täglich von 6 bis 22 Uhr für Planken, Paradeplatz, Breite Straße, Marktplatz, Kunststraße, Kapuzinerplanken, Fressgasse, Münzplatz, Marktstraße und Erbprinzenstraße sowie auf dem Bahnhofsvorplatz.