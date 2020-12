Das zuständige Heidelberger Gesundheitsamt hat für den Rhein-Neckar-Kreis binnen 24 Stunden 211 Neuansteckungen mit dem Coronavirus verzeichnet – die meisten innerhalb eines Tages seit Beginn der Pandemie. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, stieg die Anzahl der „aktiven“ Krankheitsfälle im Landkreis auf 1460.

Sechs weitere Patienten aus dem Kreis sind den Angaben zufolge an oder mit dem Virus gestorben. Die Anzahl der Todesfälle erhöhte sich auf 134. Den Sieben-Tage-Durchschnittswert für den Rhein-Neckar-Kreis gab das Amt mit 187,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an.

Nichts Neues aus Ketsch und Reilingen

Zu Ergebnissen von Mitarbeitertestungen nach Corona-Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen in Ketsch und Reilingen lagen auch am Donnerstag keine Informationen vor. In Ketsch waren neun Heimbewohner und zwei Mitarbeiter, in Reilingen 14 Bewohner sowie vier Mitarbeiter in den vergangenen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Ausgewählte „aktive“ Fallzahlen aus Speyers badischen Nachbargemeinden im Überblick: Hockenheim 92, Ketsch 61, Schwetzingen 47, Reilingen 33, Neulußheim 15 und Altlußheim elf.

Schwetzinger Klinik fährt Betrieb herunter

Unterdessen hat die Schwetzinger GRN-Klinik – das frühere Kreiskrankenhaus – nach RHEINPFALZ-Informationen am Donnerstag ihren Regelbetrieb heruntergefahren. Grund sind steigende Infektionszahlen in der Klinik: In zwei Abteilungen seien in den vergangenen Tagen acht Patienten und zehn Mitarbeiter positiv getestet worden, heißt es in einer Mitteilung.

Weiteren Angaben zufolge setzt das Krankenhaus als Reaktion auf das Infektionsgeschehen planbare, aber nicht dringliche Operationen aus und meldet sich vorübergehend von der Rettungsleitstelle ab. Zudem werde die Rehabilitation für externe Patienten geschlossen und ein Besuchsstopp verhängt. Um freie Betten zu gewinnen, sollen Patienten entlassen werden, wenn es zumutbar sei.