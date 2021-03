Einen sprunghaften Anstieg der Corona-Fallzahlen verzeichnet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises für Hockenheim. Wie die Behörde mit Sitz in Heidelberg am Freitag mitteilte, steckten sich in Speyers badischer Nachbarstadt binnen 24 Stunden elf Menschen neu mit dem Coronavirus an.

Ursachen des deutlichsten Anstiegs seit Wochen nannte das Amt nicht. Ausgewählte aktive Fallzahlen im Überblick: Hockenheim 25, Schwetzingen 19, Reilingen elf, Ketsch acht, Neulußheim sechs und Altlußheim vier.

Im gesamten Rhein-Neckar-Kreis gab es von Donnerstag bis Freitag 55 Neuinfektionen mit dem Virus. Der Sieben-Tage-Durchschnittswert stieg auf 43 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner. Weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gab es nicht.

Heidelberg: Inzidenz weiter über 50

In der Stadt Heidelberg überschritt der Durchschnittswert der vergangenen sieben Tage mit 55,7 zum zweiten Mal in Folge die 50er-Marke. Geht die Inzidenz am Wochenende nicht zurück, kann die Verwaltung Lockerungen, die erst seit vergangenem Montag gelten, wieder zurücknehmen. Das könnte beispielsweise bedeuten, dass Kunden zum Einkaufen in Heidelberger Geschäften Termine vereinbaren und Einrichtungen wie Museen sowie Zoos wieder schließen müssten.