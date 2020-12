In einem Ketscher Alten- und Pflegeheim sind elf Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg am Montag mitgeteilt. Es handle sich um neun Heimbewohner und zwei Mitarbeiter.

Nach Angaben der Behörde konzentrieren die Fälle sich derzeit auf einen Wohnbereich der Einrichtung. Nachdem ein Schnelltest positiv ausgefallen war und bei mehreren Personen Symptome einer Infektion aufgetreten waren, hatte das Gesundheitsamt nach eigenen Angaben alle Bewohner des betroffenen Wohnbereiches im Heim getestet. Von den Mitarbeitern seien teils bei Hausärzten, teils in Testcentern des Rhein-Neckar-Kreises Abstriche genommen worden. Abschließende Ergebnisse dazu lägen noch nicht vor.

Den weiteren Angaben zufolge bestehen zurzeit ein Aufnahmestopp und ein Besuchsverbot für das Heim in Ketsch. Das Gesundheitsamt ermittle die Kontaktpersonen und entscheide gemeinsam mit der Heimleitung über die weiteren Maßnahmen, hieß es.

115 neue Fälle im Kreis

Im gesamten Rhein-Neckar-Kreis sind von Sonntag bis Montag 115 weitere Neuansteckungen mit dem Coronavirus hinzu gekommen. Der Durchschnittswert für die vergangenen sieben Tage stieg im Landkreis auf 172,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Durch den Tod eines Mannes im Alter zwischen 80 und 90 Jahren erhöhte sich die Anzahl der an oder mit dem Virus Gestorbenen im Kreis auf 120 seit dem Beginn der Pandemie. Zugleich ging laut Gesundheitsamt die Anzahl der aktiven Fälle auf 1282 zurück.

In Speyers unmittelbaren badischen Nachbargemeinden verteilen sich die aktiven Fälle aktuell so: Hockenheim 73, Ketsch 50, Schwetzingen 37, Reilingen 17, Altlußheim und Neulußheim jeweils zehn.