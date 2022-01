460 Menschen demonstrierten am Montagabend in badischen Nachbargemeinden Speyers gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen oder für Solidarität in der Pandemie. Das geht aus dem Einsatzbericht der Polizei hervor.

Schwerpunkt der Versammlungen war dabei wie in den vergangenen Wochen Schwetzingen. Dort protestierten den Angaben zufolge 180 Menschen gegen die Corona-Politik. Ihnen standen 150 Personen gegenüber, die sich für Solidarität aussprachen.

In Neulußheim registrierte die Polizei darüber hinaus 70 und in Hockenheim 60 Gegner der Corona-Maßnahmen. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreis veröffentlichte am Dienstag folgende aktive Fallzahlen: Schwetzingen 204, Hockenheim 112, Ketsch 110, Altlußheim 40, Neulußheim 36 und Reilingen 33. Der Sieben-Tage-Durchschnittswert im Kreis liegt laut der Behörde bei 391,8 Neuansteckungen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner.