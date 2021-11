Die ehemalige Burg Wersau in Reilingen, die einst dem Speyerer Domkapitel gehörte, war deutlich größer als bisher bekannt. Das geht nach Angaben des Historikers Roland Prien vom Heidelberger Zentrum für das kulturelle Erbe aus neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen hervor.

Demnach umfasste die Anlage in früheren Jahrhunderten weit mehr als zwei Hektar Fläche und war damit die größte Niederungsburg am nördlichen Oberrhein. Bis zum 30-jährigen Krieg (1618 bis 1648) sei sie ein extrem wichtiger Repräsentationsort mit enormer Relevanz gewesen, sagte Prien bei einem Rundgang über das archäologische Grabungsgelände. Das ursprüngliche Baumaterial der zerstörten Burganlage sei an Ort und Stelle weiter verarbeitet worden. Das belegten Steinquader der heute noch sichtbaren Außenmauern des ehemaligen Mühlengebäudes.

„So, wie das Gelände heute daliegt, kann es auf Dauer nicht bleiben“, unterstrich der Wissenschaftler mit Blick auf Witterungsspuren an der historischen Stätte. Deshalb wollen die Heidelberger Uni und die Gemeinde Reilingen laut deren Mitteilung mit dem Ziel zusammenarbeiten, die ehemalige Burg aufzuwerten. Diesem Zweck soll vor allem ein umfassendes Konzept zur Präsentation der Funde und archäologischen Grabungsstätten dienen.

Multimediales Erlebnis

Ergebnis eines Digitalprojekts zum Auftakt soll eine App sein, um Besuchern die Wahrnehmung der Wersau in einer „erweiterten Realität“ zu ermöglichen, hieß es. Ziel ist Prien zufolge kein reiner Internetauftritt, sondern ein „multimediales Erlebnis“.

Voraussetzung ist aus Heidelberger Sicht eine Infrastruktur mit sanitären Anlagen für Besucher und Ehrenamtliche, Wegen und Plätzen sowie der Bereitstellung von Wasser und Energie. Dafür wirbt die Universität um Unterstützung der Gemeinde. Deren Anreiz sehen die Historiker in „touristischer Attraktivität“.