Passanten haben einem älteren Mann nach einem Sturz am Sonntagnachmittag in Schwetzingen mutmaßlich das Leben gerettet. Die Polizei lobt deren Geistesgegenwart und Umsicht.

Strahlender Sonnenschein und frühlingshaft milde Temperaturen Mitte Februar: Keine Frage, der vergangene Sonntag war wie gemalt für Ausflüge. Entsprechend viel los war an beliebten Stellen der Kurpfalz. Zu denen gehört die Speyerer Rheinpromenade nachweislich ebenso wie etwa Schwetzingen mit seinem Schloss und dessen Park.

Genau dort hätte sich indes beinahe eine Tragödie ereignet. Dass es nicht dazu kam, war dem beherzten und geistesgegenwärtigen Eingreifen dreier Unbekannter sowie der Umsicht weiterer Passanten zu verdanken. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Bericht der Polizei hervor.

Blutende Platzwunde am Hinterkopf

Demnach war es gegen 16 Uhr am Sonntagnachmittag, als Passanten in der Nähe des Schwetzinger Schlossplatzes eine Polizeistreife ansprachen. Sie berichteten, vor dem Haupteingang zum Schlossgarten sei ein älterer Mann gestürzt. Mit einer blutenden Platzwunde am Hinterkopf liege er auf dem Gehweg.

Die Streifenbeamten verständigten sofort einen Rettungsdienst und einen Notarzt, um sich dann selbst ein Bild des Geschehens zu verschaffen. Wie sich dabei herausstellte, wies der Verletzte zwar noch sogenannte Vitalfunktionen wie Atmung und Puls auf, war allerdings laut Polizei nur noch bedingt ansprechbar.

Wiederbelebung und Beatmungsmaske

Als sich sein Zustand weiter verschlechterte, begannen den Angaben zufolge drei anwesende Zeugen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Das wiederum bemerkte ein Rettungssanitäter, der zufällig am Unfallort vorbeifuhr. Er hielt an und unterstützte die Ersthelfer mit einer Beatmungsmaske.

Ihre Bemühungen hatten Erfolg: Nach kurzer Zeit habe der Senior wieder Vitalfunktionen gezeigt – Atmung und Puls kehrten also zurück. Die Beamten unterstreichen die „vorbildliche“ weitere Versorgung des Mannes durch die Ersthelfer, bis die alarmierten Rettungskräfte eintrafen. Sie brachten den Verletzten schließlich in ein Krankenhaus.

Provisorischer Sichtschutz

Der Polizeibericht lobt neben den direkt beteiligten Helfern auch ausdrücklich das Verhalten sonstiger Passanten. So hätten einige Umstehenden mit Hilfe von Rettungsdecken einen provisorischen Sichtschutz während des Rettungseinsatzes auf dem Schlossplatz voller Menschen errichtet, um etwaige Schaulustige fernzuhalten. Mehr noch: Obwohl der Einsatz zu „nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen“ rund um den Schlossplatz geführt habe, habe sich kein einziger Sonntagsausflügler beschwert.

Dieses Lob ist berechtigt, gilt es doch einer Verhaltensweise, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, es aber – Stichwort Gaffer – viel zu selten ist. Darüber hinaus untermauert das Geschehen vom Sonntagnachmittag auf dem Schwetzinger Schlossplatz noch zweierlei: 1. Erste-Hilfe-Kenntnisse können Leben retten und sind darum immer sinnvoll. 2. Selbst in trüben Zeiten wie diesen mit Pandemie, Kriegsangst, Amoktat und Polizistenmord gibt es zum Glück auch gute Nachrichten.

Namen gesucht

Weil das so ist, möchte das Mannheimer Polizeipräsidium die namentlich nicht bekannten Schwetzinger Ersthelfer gern ehren. Deshalb bitten die Beamten sie um Nachricht unter der Telefonnummer 0621 1741111.