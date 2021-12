HEIDELBERG. Silvesterfeiern in größeren Gruppen auf dem Schwetzinger Schlossplatz oder am Hockenheimring? Nicht, wenn es nach der Verwaltung des Rhein-Neckar-Kreises geht. Dessen Gesundheitsamt hat jetzt öffentliche Plätze in 38 Gemeinden benannt, auf denen sich zum Jahreswechsel höchstens zehn Personen treffen dürfen.

Mit dieser Maßnahme konkretisiert die Behörde nach eigenen Angaben das in der aktuellen baden-württembergischen Corona-Verordnung angeordnete Verweilverbot für Gruppen von mehr als zehn Personen in bestimmten Bereichen des öffentlichen Raums. Die Auswahl sei mit den örtlichen Polizeibehörden abgestimmt, teilt das Gesundheitsamt weiter mit.

Die Allgemeinverfügung gilt den Angaben zufolge zwischen dem 31. Dezember, 15 Uhr, und dem 1. Januar, 9 Uhr. Unter den 38 aufgeführten Kreisgemeinden befinden sich mit Altlußheim, Hockenheim, Neulußheim und Schwetzingen vier in Speyers unmittelbarer badischer Nachbarschaft. Andere, wie etwa Ketsch und Reilingen, sind nicht benannt. Zu den Auswahlkriterien enthält die offizielle Mitteilung des Rhein-Neckar-Kreises keine näheren Angaben.

Plätze im Überblick

Demnach dürfen sich zwischen Silvesternachmittag und Neujahrsmorgen an folgenden Plätzen und öffentlichen Orten nicht mehr als zehn Personen treffen: Rathausplatz, Messplatz und Salier-Platz in Altlußheim; Zehntscheunenplatz, Marktplatz, Messplatz, Fortunapassage, Gelände des Hochwasserschutz- und Ökologieprojekts, Karlsruher Straße, Platz um den Wasserturm, Bahnhofsvorplatz und –parkplatz, Landesgartenschaugelände, Parkplatz P2, Reiterplatz, Motodrom (Tribünenstraße und Vorplatz Südtribüne) sowie Bereich um das Pumpwerk in Hockenheim; Gelände und Wiese um die Grillhütte, Sportplatzgelände mit Spielfeldern sowie Messplatz in Neulußheim; kompletter Schlossplatz und Mannheimer Straße/Kleine Planken in Schwetzingen.

Hintergrund der Maßnahme sind nach Auskunft der Heidelberger Behörde das aktuell erhöhte Infektionsrisiko und die schon bestehende enorme Belastung des Gesundheitssystems durch die Corona-Pandemie. Das ausgesprochene Verbot solle eine zusätzliche Belastung der Krankenhäuser und der Intensivstationen durch die Silvesternacht als Folge großer Ansammlungen von Personen und Gruppenbildungen verhindern, so die Mitteilung.

„Gerade im Hinblick auf Ansammlungen im öffentlichen Raum an Silvester, bei denen in der Regel auch Alkohol konsumiert wird, ist maßgeblich zu berücksichtigen, dass eines der vordringlichen Ziele zur Eindämmung der Pandemie die Vermeidung und Unterbrechung von Infektionsketten ist“, erklärt dazu die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss. Das gelte vor allem wegen der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus.

Weiter leichter Abwärtstrend

Unterdessen ist das Infektionsgeschehen im Landkreis weiterhin minimal rückläufig. Wie das Gesundheitsamt am Donnerstag mitteilte, steckten sich innerhalb von 24 Stunden 234 Menschen neu mit dem Virus an. Der Sieben-Tage-Durchschnittswert fiel geringfügig auf 246,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Seit Ausbruch der Pandemie starben im Rhein-Neckar-Kreis 522 Patienten an oder mit dem Coronavirus.

Für Speyers badische Nachbargemeinden veröffentlichte die Behörde folgende aktive Fallzahlen: Hockenheim 86, Schwetzingen 77, Ketsch 44, Neulußheim 43, Altlußheim 31 und Reilingen 27.