Die Autobahn 6 in Richtung Heilbronn zwischen dem Hockenheimer Dreieck und dem Kreuz Waldorf ist sanierungsbedürftig. Die Vorbereitungen für die neue Fahrbahn – einschließlich der fünf Überführungen und des Parkplatzes Herzkammer – beginnen am kommenden Montag. Die Maßnahmen sollen bis zum Jahresende dauern.

Als Grund für die Arbeiten nennt die in Stuttgart ansässige Autobahngesellschaft in einer Pressemitteilung, die Fahrbahn im genannten Streckenabschnitt sei „am Ende ihrer Nutzungsdauer“ angekommen. Die Planungen sind umfangreich: In dem rund fünf Kilometer langen Abschnitt soll die Fahrbahn grunderneuert werden. Zudem sollen laut Mitteilung neue Leitplanken die Sicherheit verbessern. Zusätzlich ist geplant, die Überführungen und den Parkplatz Herzkammer zu sanieren. Die Fahrbahn in der Gegenrichtung Mannheim soll im kommenden Jahr folgen.

„Tagesabhängige Verkehrsbeeinträchtigungen“ während der Arbeiten schließt die Autobahngesellschaft nicht aus. Das heißt, der ohnedies stark frequentierte Streckenabschnitt mit häufigen Staus dürfte vermutlich noch zusätzlich belastet werden.

Vorarbeiten bis 24. April

Die Vorarbeiten beginnen am Montag, 28. März. Ein rund 400 Meter langer Abschnitt der von der A61 kommenden Fahrbahn am Hockenheimer Dreieck soll für die geänderte Verkehrsführung während der Bauarbeiten vorbereitet werden. Dafür ist geplant, den Verkehr voraussichtlich bis 24. April auf zwei verengten Fahrbahnen links an der Baustelle vorbeizuführen. Die Verbindungsrampe zur A6 soll auf eine Fahrbahn verengt werden. Diese Einschränkung soll bis zum Ende der Bauarbeiten im Dezember bestehen bleiben.

Im zweiten Abschnitt ab Ende Mai beginnen die Vorbereitungen auf die Umlegung des Verkehrs für die Hauptarbeiten. Dazu seien Mittelstreifenüberfahrten und Schutzeinrichtungen herzustellen. In dieser Zeit stehen in beiden Richtungen nur verengte Fahrbahnen zur Verfügung. Ab Ende Juni soll dann im dritten Abschnitt die Grunderneuerung der Fahrbahn erfolgen. Während der Arbeiten läuft der Verkehr nach Heilbronn auf drei verengten Fahrstreifen auf der Gegenfahrbahn. Dort stehen in Richtung Mannheim zwei verengte Fahrstreifen bereit. Die Zufahrt zur Tank- und Rastanlage Am Hockenheimring soll während der gesamten Dauer der Bauarbeiten möglich sein.