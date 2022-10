Ein 13-jähriges Kind, das nach einem Verkehrsunfall mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste, ein brennendes Auto in einer Baustelle auf der A6, Trickbetrüger und ein unter Drogen stehender Autofahrer: In Hockenheim, Altlußheim und Schwetzingen waren Polizei und Rettungskräfte zuletzt verstärkt gefordert.

Ein Rettungshubschrauber flog am Mittwoch ein 13-jähriges Kind nach einem Verkehrsunfall in Hockenheim in eine Klinik. Wie die Polizei meldet, war das Kind gegen 13.40 Uhr in der Nähe des Schulzentrums beim Spielen mit einem Ball auf den Radweg geraten. Ein herannahender Radler habe trotz schneller Reaktion nicht mehr ausweichen können, sodass es zum Zusammenstoß gekommen sei. Während dem Radfahrer nichts passiert ist, verletzte sich das Kind am Kopf und erlitt zudem einen Schock.

Rückstau bis auf die A61

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr ein Auto auf der Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn im Bereich einer Baustelle bei Hockenheim in Brand geraten. Weil Betriebsstoffe ausgetreten waren und um den Einsatz der Rettungskräfte zu gewährleisten, kam es laut Polizeibericht zu Sperrungen und Beeinträchtigungen. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr bis auf die A61 zurück. Auch in der Gegenrichtung kam es zu Behinderungen. Über den Sachschaden machte die Polizei zunächst keine Angaben. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Um 10.30 Uhr waren alle Fahrstreifen wieder freigegeben.

Vierstelliger Betrag

Opfer eines Trickbetrugs ist am Dienstag eine 65-jährige Schwetzingerin geworden. Wie die Polizei berichtet, erhielt die Seniorin auf ihrem Handy eine WhatsApp-Nachricht, in der sich der Schreiber als ihr Sohn ausgab und mitteilte, dies sei seine neue Nummer. In der Folge überredete er die 65-Jährige, eine Rechnung für ihn zu begleichen. In dem Glauben, ihrem Sohn zu helfen, überwies die Frau einen Betrag in vierstelliger Höhe. Der Betrug sei erst später aufgefallen, die Überweisung sei nicht mehr zu stoppen gewesen, heißt es weiter.

Angebliche Kaution

Glück hatte dagegen ebenfalls am Dienstag ein 70-jähriger Altlußheimer, der fast auch ein Opfer von Telefonbetrügern geworden wäre. Der Senior habe einen Anruf von einer unterdrückten Nummer erhalten, teilt die Polizei mit. Ein Mann gab sich als Polizist aus. Er berichtete, dass die Tochter des 70-Jährigen einen tödlichen Unfall verursacht habe. Im Hintergrund sei eine weinerliche weibliche Stimme zu hören gewesen, heißt es weiter.

Der Senior fiel zunächst auf den Betrug herein und gab an, er könne die fünfstellige Kaution für seine Tochter bereitstellen. Dafür musste er allerdings zu einer Bank in Mannheim fahren. Während dieser Zeit und auch im Geldinstitut blieb der Täter am Telefon. Die Abhebung eines solch hohen Geldbetrags kam dem Bankmitarbeiter jedoch seltsam vor. Er fragte den Mann, wofür er das Geld so dringend benötige. An dieser Stelle fiel der Betrug auf, und der Anrufer beendete sofort das Telefonat.

Unüberlegte Fahrweise

Einen 20-jähriger Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand, hat eine Polizeistreife am Mittwoch gegen 0.30 Uhr in Schwetzingen aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war den Beamten durch seine rasante und unüberlegte Fahrweise aufgefallen. Die Polizisten hielten den 20-Jährigen an. Bei der Kontrolle stellten sie laut Bericht Anzeichen für einen Drogenkonsum fest. Ein Schnelltest reagierte positiv auf den Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC). Der Mann musste mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Autoschlüssel musste er abgeben und zu Fuß nach Hause gehen.