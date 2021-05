Ab Dienstag, 25. Mai, soll die Bundesstraße 39 zwischen der Einmündung der K4250 in Richtung Ketsch und dem Knotenpunkt B39/L723/L560 bei Hockenheim eine neue Fahrbahndecke erhalten. Dafür soll die B39 zwischen der Einmündung der K4250 und der Einmündung Hockenheimer Straße bei Neulußheim ab Mittwoch, 26. Mai, bis voraussichtlich Mitte August voll gesperrt werden.

Wie das Karlsruher Regierungspräsidium am Mittwoch weiter mitteilte, soll der aus Altlußheim und Neulußheim kommende Verkehr während der Vollsperrung auf die L560 in Richtung Hockenheim und weiter am Gewerbegebiet Talhaus vorbei zur L722 geleitet werden. Eine örtliche Umleitung sei ausgeschildert, hieß es.

Für die Sanierung der rund 4,7 Kilometer langen Strecke sind nach Angaben der Behörde drei Monate Bauzeit vorgesehen. Insgesamt sei geplant, 45.000 Quadratmeter Asphalt zu erneuern. Zusätzlich werde eine etwa 12.000 Quadratmeter große Fläche von Grund auf erneuert. Darüber hinaus plant das Regierungspräsidium den Austausch von 1200 Metern Schutzplanken am äußeren Fahrbahnrand. Die Kosten von rund 2,8 Millionen Euro trage der Bund. Für Beeinträchtigungen bittet die Behörde um Verständnis.