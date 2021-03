Seit Dienstag liegt der Sieben-Tage-Durchschnittswert im Rhein-Neckar-Kreis unter 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Deshalb prüft das Landratsamt nun, ob es die derzeit geltende Ausgangssperre noch vor dem Wochenende aufheben kann.

Wie das Kreis-Gesundheitsamt in Heidelberg am Mittwoch mitteilte, ging die Sieben-Tage-Inzidenz auf 48 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zurück. Eine Aufhebung der am 10. Februar erlassenen Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr setzt grundsätzlich voraus, dass die Sieben-Tage-Inzidenz an mindestens drei aufeinander folgenden Tagen unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Sie könnte im Rhein-Neckar-Kreis frühestens am Freitag in Kraft treten.

Binnen 24 Stunden steckten sich den Angaben zufolge 50 Menschen neu mit dem Coronavirus an. Zugleich verzeichnete die Behörde drei weitere Todesfälle. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie 361 Patienten im Landkreis an oder mit dem Virus gestorben.

Ausgewählte aktive Fallzahlen in badischen Nachbargemeinden Speyers im Überblick: Reilingen 16, Schwetzingen und Neulußheim jeweils 13, Hockenheim acht sowie Altlußheim und Ketsch je sechs.