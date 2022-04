Die schönste Sehenswürdigkeit ist sinnlos, wenn niemand sie sehen will. Was diese Binsenweisheit angeht, können die Verantwortlichen des Schwetzinger Schlosses beruhigt sein: Besucher haben dem kurpfälzischen Barockmonument ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt. Allerdings: Die entsprechenden Daten stammen noch aus der Zeit vor Corona.

Es sind Zustimmungswerte, von denen Politiker – zumindest in Demokratien, die diesen Namen verdienen – nur träumen können: Nicht weniger als 99 Prozent der Besucherinnen und Besucher empfinden das Schloss und den Schlossgarten in Schwetzingen als entspannend. Die weiteren Ergebnisse einer Umfrage unter 600.000 Gästen vor Beginn der Corona-Pandemie, die die baden-württembergische Verwaltung Schlösser und Gärten jetzt veröffentlicht hat, lesen sich kaum weniger eindrucksvoll.

„Liebevoll gestaltet“, „romantisch“, „beeindruckend“ (jeweils 98 Prozent) und „abwechslungsreich“ (94 Prozent) sind Eigenschaften, die die Teilnehmer an der Erhebung der einstigen Sommerresidenz von Kurfürst Carl-Theodor ebenfalls zuordneten. Sehr gute Noten vergaben die Besucher darüber hinaus für das „gepflegte Gesamtbild“, die „eindrucksvolle Gartenanlage“ und das „freundliche Personal“ (jeweils 99 Prozent). Wie die Verantwortlichen weiter mitteilen, fanden 95 Prozent der Gäste die angebotenen Führungen inhaltlich verständlich. 96 Prozent bewerteten sie als unterhaltsam. Den Besuch von Schloss und Schlossgarten weiter zu empfehlen, konnten sich 99 Prozent der Befragten vorstellen. 90 Prozent hätten Bereitschaft signalisiert, ihn selbst zu wiederholen.

Aus größerer Entfernung

Zudem kamen die Meinungsforscher nach eigenen Angaben zu dem Ergebnis, dass Schwetzingen in den vergangenen fünf Jahren an Bekanntheit und Attraktivität gewonnen habe. Als Beleg führen sie an, dass mehr Gäste als zuvor aus größerer Entfernung gekommen seien. Laut Umfrage waren immerhin 59 Prozent ausdrücklich mit dem Ziel angereist, Schloss und Schlossgarten zu erleben.

Einmal angekommen, ging es den meisten vor allem darum, die Anlage zu genießen (98 Prozent), spazieren zu gehen und die Natur zu erleben (94 Prozent). Ebenso viele wollten den Angaben zufolge im Park Ruhe und Entspannung finden, während für 88 Prozent das Interesse an Gartenkunst ein wichtiger Beweggrund gewesen sei. 82 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage gaben an, rund um die Schwetzinger Sehenswürdigkeit Zeit mit Partner, Freunden oder Familie verbringen zu wollen.

Gäste bleiben länger

Abschließend verweisen die Staatlichen Schlösser und Gärten auf eine gegenüber 2016 um 30 Prozent gestiegene Anzahl von Erstbesuchern. Dieses Ergebnis werten sie in einer Pressemitteilung ebenso wie die Anreisen aus größerer Entfernung dafür, „dass es gelingt, Schwetzingen mit mehr Menschen in Kontakt zu bringen“. Zudem dauerten die Besuche in Schloss und Schlossgarten länger als früher: 53 Prozent seien bis zu zwei Stunden geblieben, 37 Prozent zwischen zwei und vier Stunden.

Wie es weiter hieß, war das Schloss mit Garten 2020 für 119 Tage und im vergangenen Jahr für 153 Tage wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Die Anzahl der Besucher insgesamt sei von 800.000 im Jahr 2019 über rund 340.000 im ersten Corona-Jahr bis auf 270.000 im vergangenen Jahr zurückgegangen. Den Angaben zufolge fehlten dadurch Einnahmen von rund acht Millionen Euro pro Jahr. Dennoch habe die Verwaltung keine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken oder entlassen müssen.

Osterhase macht den Anfang

„Schritt für Schritt in Richtung Normalität“ wollen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mit dem Jahresprogramm für das Schwetzinger Schloss gehen. Den Auftakt bildet am Sonntag, 11 bis 16 Uhr, der Besuch des Osterhasen.

Die Schwetzinger SWR Festspiele, Gastspiele des Mannheimer Nationaltheaters und die Open-Air-Konzertreihe „Musik im Park“ im Juli und August sollen in diesem Jahr wieder Besucher anlocken. Zu den weiteren Angeboten aus vergangenen Jahren, die nach coronabedingter Pause Neuauflagen erhalten sollen, zählen „Schloss in Flammen“ (25. Juni), „Whisky-Spring“ (8. bis 10. Juli), das Lichterfest (23. Juli) und die Autoschau „Concours d’Elegance“ (2. bis 4. September). Als Abschluss ist die „Weihnachtswunderwelt“ vom 18. November bis 8. Januar kommenden Jahres vorgesehen. Für die Schlösser in Schwetzingen und Mannheim gibt es ein Kombiticket.