Eine bessere Aufklärung über ihre Rechte soll Asylsuchenden in Baden-Württemberg persönliches Leid und Arbeitgebern den Verlust eingearbeiteten Personals ersparen. Für einen nigerianischen Pfleger in Schwetzingen kam diese Initiative beinahe zu spät.

Um ein Haar wäre Olalere Adegbite abgeschoben worden. Vor sechs Jahren flüchtete der Nigerianer aus religiösen Gründen. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, die Klage dagegen abgewiesen. Obwohl er nicht straffällig war, über gute Deutschkenntnisse und sogar über einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Schwetzingen verfügt, nahm die Polizei ihn am 21. Juli fest.

„Es war ein Schock“, erinnert sich Marianne Kandert an den Tag der Festnahme. Sie ist Personalmanagerin für die Anwerbung internationaler Fachkräfte bei den Gesundheitszentren Rhein-Neckar in Schwetzingen. Dort arbeitet der 56-Jährige als Pflegeassistent, unter anderem auf der Covid-19-Station. Er gelte als wissbegierig, hilfsbereit und fleißig, freundlich und sehr empathisch gegenüber Patienten, erläutert Kandert.

„Alles stehen und liegen lassen“

Sie selbst habe an dem Tag „alles stehen und liegen lassen“, binnen 24 Stunden einen umfassenden Härtefallantrag verfasst und Empfehlungsschreiben unter Kollegen und Vorgesetzten, von Adegbites Vermieter sowie dessen Gemeinde gesammelt. Es sei ein Anschreiben mit rund 50 Anhängen geworden.

„Wie will man ehrenamtliche Helfer künftig motivieren, wenn man ein Paradebeispiel an gelungener Integration abschiebt, was sogar bei der ausführenden Polizeibehörde auf Unverständnis stößt?“, fragt sich Kandert. Geeignete Fachkräfte für die Pflege sucht sie nach eigenen Angaben unter anderem auf dem Balkan und den Philippinen.

Neue Form der Duldung

Adegbite war nicht bewusst, dass er akut von Abschiebung bedroht war und welche Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine Beschäftigungsduldung, für ihn in Frage gekommen wären. Seit Januar vergangenen Jahres können Asylsuchende, die eine Arbeit haben und weitere Voraussetzungen erfüllen, eine Beschäftigungsduldung beantragen. Allerdings ist diese neue Form der Duldung kaum bekannt.

Das soll sich jetzt ändern: Rund 10.000 abgelehnte, aber beschäftigte Asylbewerber in Baden-Württemberg erhalten dieser Tage Post vom Ministerium für Justiz und Migration in Stuttgart. In dem Schreiben klärt das Ministerium aktiv über die Voraussetzungen für eine Beschäftigungsduldung auf.

„Kein Interesse, abzuschieben“

„Wir haben kein Interesse, gut integrierte Menschen abzuschieben“, begründet Migrationsstaatssekretär Siegfried Lorek den Schritt. Ziel der im Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung vereinbarten Regelung sei es, geduldeten Menschen zu einem Bleiberecht zu verhelfen.

Wer vor dem 1. August 2018 nach Baden-Württemberg eingereist sei, wessen Identität geklärt sei und wer einer Arbeit nachgehe, solle über eine Beschäftigungsduldung informiert werden, bevor es zur Abschiebung kommt. Im Zuge der Beschäftigungsduldung könne eine Abschiebung 30 Monate lang ausgesetzt werden.

Zweiter Schritt bis Jahresende

Bis Jahresende plant das Ministerium laut Lorek als zweiten Schritt die Beratung zur Aufenthaltserlaubnis bei nachhaltiger Integration. Komme es zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, schaffe dies „Rechtssicherheit“ für Asylsuchende, die in der deutschen Gesellschaft angekommen seien, hier arbeiteten und Steuern bezahlten.

Berührt von der überwältigenden Unterstützung, die er erfahren hat, wartet Olalere Adegbite derweil, ob seinem Antrag auf Beschäftigungsduldung stattgegeben wird. Gott habe ihn nach Deutschland gebracht, ist er sich sicher: „Er wollte, dass ich mit den Menschen in Deutschland bete.“

Auf Gott vertraut

In Nigeria sei es normal, mit Leuten über Jesus zu sprechen. Hier habe er Gottesdienste in seinem neuen Heimatort Bad Schönborn, in Karlsruhe, Stuttgart und Düsseldorf gehalten. Dabei habe er auf Gott vertraut und werde das weiterhin tun, sagt der gläubige Christ.