Wer im Rhein-Neckar-Kreis Pferde besitzt oder seine Tiere dort untergebracht hat, hat Grund zur Sorge: Seit Juni treiben Tierquäler ihr Unwesen, die an verschiedenen Orten im Kreis Pferde schwer verletzen. Die Polizei hat eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet. Aber auch sie konnte den jüngsten Fall nicht verhindern.

Es geschah in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche: Ein Unbekannter verschaffte sich Zutritt zur Außenkoppel eines Wieslocher Reiterhofs. Mit einem nicht näher bekannten Tatwerkzeug fügte er dort drei Stuten Verletzungen an den Läufen zu. Danach verschwand er unbemerkt.

Während ihrer Ermittlungen erfuhr die mit dem Fall betraute Ladenburger Polizei von einem etwa 50 Jahre alten Mann, der mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte. So habe er sich „in auffälliger Weise“ zu näheren Gegebenheiten des Hofs erkundigt – insbesondere zu angebrachten Überwachungskameras. Durch weitere Einzelheiten in Zeugenaussagen haben die Ermittler inzwischen ein relativ präzises Bild davon, wie der Mann aussehen könnte. Von ihm selbst fehlt allerdings bisher noch jede Spur.

Wunden an Schultern und Geschlechtsorganen

Erst vor wenigen Tagen hatte das Mannheimer Polizeipräsidium mit einem Zeugenaufruf auf mehrere Fälle von vorsätzlicher Tierquälerei aufmerksam gemacht, die sich seit Anfang Juni im Rhein-Neckar-Kreis häufen. Ihren Angaben zufolge fügten dabei unbekannte Täter Pferden zumeist mit Schneidwerkzeugen Wunden an Schultern und Geschlechtsorganen zu.

Laut Polizei waren die Tatorte Höfe und Stallungen in den Ortschaften Heidelberg-Pfaffengrund, Plankstadt, Neckargemünd-Dilsberg und dem Heddesheimer Ortsteil Muckensturm. Konkrete Hinweise auf den oder die Täter habe es bisher jedoch nicht gegeben.

Unbekleidete Personen mit Messern

Durch die Vorfälle fühlten sich die Pferde- und Gutshofbesitzer schockiert und in hohem Maße in ihrem Sicherheitsempfinden beeinträchtigt, unterstreicht die Polizei in einer Pressemitteilung. Verdächtige Wahrnehmungen in Bezug auf unbekleidete Personen, die – teils mit Messern bewaffnet – in an die Pferdekoppeln angrenzenden Feldgebieten festgestellt worden seien, verstärkten diese Unsicherheit zunehmend.

Das Polizeipräsidium reagierte auf die Taten mit der Einrichtung einer eigenen Ermittlungsgruppe „Koppel“. Neben der Suche, Sicherung und Auswertung von Beweismaterial, um die Schuldigen zu finden und zu überführen, liege ein weiterer Arbeitsschwerpunkt auf der Prävention, heißt es.

Flyer und Podcast

So bieten die Beamten Pferdebesitzern und Reiterhöfen Beratung über mögliche Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Pferde, insbesondere nachts, an. Darüber hinaus gebe es Verhaltenshinweise zum Umgang mit verdächtigen Wahrnehmungen. Ein spezieller Flyer in Form einer Checkliste mit Sicherheitshinweisen werde an Höfe, Stallungen und Pferdebesitzer verteilt. Zudem seien diese Hinweise auch als Podcast beim Polizeipräsidium Mannheim abrufbar.