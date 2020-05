Fachleute schlagen Alarm: Schon im Frühling müssen die Pflanzen in historischen Gärten dieses Jahr bewässert werden, um der zunehmenden Trockenheit zu begegnen. Beispielhaft für den Ernst der Lage ist dabei der Schwetzinger Schlosspark.

Die Wortwahl lässt an Dramatik kaum zu wünschen übrig: Von „verheerenden Schäden“ spricht das bundesweite Initiativbündnis „Historische Gärten im Klimawandel“ in einer aktuellen Pressemitteilung zur Situation des Baumbestands in den Parks. Der im vergangenen Herbst entstandene Zusammenschluss hat seinen Sitz in Potsdam. Ihm gehören der Verein Schlösser und Gärten Deutschland, die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur sowie weitere Vereinigungen an.

In „akuter Gefahr“ befinden sich seinen Angaben zufolge vor allem die „alten Baumriesen“ in den Gärten durch die negativen Folgen der Trockenheit, verbunden mit einer anhaltenden Folge von immer wärmeren Sommern. In diesem Jahr sei die Situation schon jetzt dramatischer als 2019, so die Initiative.

Daten aus 80 Jahren

Um das Ausmaß der Veränderungen gegenüber früheren Jahren zu verdeutlichen, führt das Bündnis Ergebnisse einer umfangreichen Datenanalyse für den Schwetzinger Schlossgarten in den vergangenen 80 Jahren an. Demnach fielen im Zeitraum von 1965 bis 2002 15 Prozent der Jahre trockener als der langjährige Durchschnitt aus – in absoluten Zahlen wären das fünf bis sechs von 37 Jahren. Zurzeit seien es dagegen 40 Prozent – umgerechnet gut sieben von 18 Jahren.

Insbesondere der zurückliegende April sei außergewöhnlich trocken gewesen – der Monat, in dem für Buchen und Eichen die Vegetationsperiode beginnt. Laut Initiativbündnis fielen in Schwetzingen nur 1,8 Liter Regen pro Quadratmeter. Der Durchschnittswert im April liege dagegen bei 46 Litern – mehr als dem 25-Fachen der diesjährigen Regenmenge.

„Enormer Stress“

Die zunehmende Hitze in den Sommermonaten „setzt die schon durch den Wassermangel geschädigten Bäume unter enormen Stress“, schreiben die Verfasser der Studie. So seien zwischen 1941 und 2002 nur 13 Prozent der Jahre wärmer als der langjährige Durchschnitt gewesen – das entspräche etwa acht von insgesamt 61 Jahren. Seit 2003 dagegen seien 47 Prozent wärmer – umgerechnet rund acht von 17 Jahren.

Noch deutlicher fällt nach Meinung des Initiativbündnisses der Blick auf „sehr warme“ Sommer aus: Die gebe es in letzter Zeit rechnerisch jedes vierte Jahr, während sie früher nur in drei bis vier Prozent der Jahre vorgekommen seien. „Das Ergebnis dieser Datenanalyse ist von erschütternder Deutlichkeit, und es stützt die Beobachtungen der letzten Zeit“, sagt der Vorsitzende des Vereins Schlösser und Gärten Deutschland, Michael Hörrmann, dazu.

Besonders anfällig

Hörrmann, zugleich Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, hatte im vergangenen September bei einem Ortstermin unterstrichen, dass der Schwetzinger Schlossgarten durch oberflächennahes Grundwasser und ungünstige Untergrundverhältnisse besonders anfällig für Klimaveränderungen sei. Damals galt jede zweite der 300 alten Buchen im Park als so stark geschädigt, dass sie nicht mehr oder nur noch unvollständig austreibt.

Ein Lösungsansatz sind für die Gartenbau-Experten der Ersatz geschädigter Bäume durch verwandte, mit Blick auf Trockenheit aber robustere Arten. Darüber hinaus werden in der Baumschule des Schlossgartens Sämlinge der Altbestand-Bäume gezogen. Ziel des Langzeitversuchs ist es, Jungbäume zu erhalten, die das trockenere Klima von Anfang an gewöhnt sind.