Harte Typen, schnelle Autos, coole Sprüche: Beinahe schon wie einschlägige Szenen aus der Hollywood-Actionkracher-Reihe „The Fast And The Furious“ mutet es an, was sich da laut Polizeibericht am Montagnachmittag auf der badischen Rheinseite abgespielt hat.

Zwar standen nicht deren Hauptdarsteller wie Dwayne „The Rock“ Johnson und Vin Diesel im Mittelpunkt, dafür aber zwei Männer, bei denen die Testosteron getränkten Rollen von Gut und Böse in bester Filmtradition klar verteilt waren.

Aufblende: Es ist kurz vor 17 Uhr. Auf dem Fahrbahnrand des zur Gemeinde Hockenheim gehörenden Wirtschaftswegs Seewaldsiedlung in Richtung Johanneshof ist ein 40 Jahre alter Fußgänger unterwegs. Begleitet von einer nicht näher beschriebenen Frau, führt er ein Pferd den Weg entlang. Merke: In typischen Actionfilmen spielen Frauen oft nur wenig mehr als begleitende Rollen. Tiere wiederum machen sich auf der Leinwand immer gut – insbesondere Pferde gelten als bewährtes Mittel, um das für einen Kassenerfolg unverzichtbare Interesse beim weiblichen Publikum zu wecken.

Der Mann im Mercedes

Schnitt: Aus Richtung Johanneshof kommt Mann, Frau und Pferd ein Mercedes entgegen. Am Steuer: ein 74-jähriger Mann (vielleicht ein bisschen alt für einen Actionfilm, aber das stört ja auch Senioren wie Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger bis heute nicht). Kurz vor dem Pferdeführer hält der Wagen an, der Fahrer gestikuliert herum.

Stoisch wie einst Clint Eastwood setzt der 40-Jährige seinen Weg trotzdem fort. Als er und das Pferd auf gleicher Höhe mit dem Autofahrer sind, wechseln die Männer einige Worte, die sich – nach den ungeschriebenen Gesetzen des Actionfilms – nicht zwingend durch ausgesuchte Höflichkeit ausgezeichnet haben dürften.

Die Verfolgungsjagd

Und Action: Unvermittelt, so die Polizei weiter, tritt der Autofahrer aufs Gaspedal und fährt dem 40-Jährigen über die Füße. Obwohl der dabei den Angaben zufolge Prellungen an den Füßen davonträgt, zögert er dennoch keine Sekunde. Ganz im Stile eines wahren Actionhelden übergibt er zunächst fürsorglich das Pferd an seine Begleiterin, um sich sodann in sein – praktischerweise ganz in der Nähe geparktes – Auto zu schwingen und die Verfolgung des Missetäters aufzunehmen.

Nach einer an Spannung kaum zu überbietenden, wahrhaft Nerven zerfetzenden Verfolgungsjagd kommt es schließlich an der Einmündung zur L722, die den Lußhof-Knoten mit dem Hockenheimer Gewerbegebiet Talhaus verbindet, zum unvermeidlichen Showdown: In einem waghalsigen Manöver stoppt der 40-Jährige den Mann im Mercedes und steigt aus seinem Wagen aus.

Der Showdown

Doch der 74-Jährige gibt noch nicht auf: Es setzt kurz zurück, um anschließend direkt auf den 40-Jährigen zuzufahren. Der allerdings beweist auch hier Nerven wie Drahtseile: Tollkühn stützt er sich einfach auf der Motorhaube seines Widersachers ab und übersteht die Attacke ohne weitere Blessuren.

Wie die Polizei mitteilt, sieht der 74-Jährige nun Ermittlungen wegen eines Verkehrsunfalls mit Unfallflucht, fahrlässiger Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr entgegen. Fortsetzung folgt.