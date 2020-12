Zwei Tage, nachdem elf Personen in einem Ketscher Pflegeheim positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, ist nun auch eine Senioren-Einrichtung in Reilingen betroffen: Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Mittwoch positive Testergebnisse von 14 Bewohnern und vier Mitarbeitern gemeldet.

Den Angaben des Kreis-Gesundheitsamtes zufolge verteilen sich die neuen Fälle derzeit auf drei Wohnbereiche des Reilinger Heimes. Nach dem positiven Test einer Person mit Covid-19-Symptomen hatte die Behörde nach eigenen Angaben Schnelltests veranlasst, die weitere positive Ergebnisse anzeigten.

Daraufhin hatte das Gesundheitsamt vor Ort alle Heimbewohner abgestrichen. Die Mitarbeiter seien bei ihren Hausärzten oder in den kreiseigenen Testcentern getestet worden. Die Ergebnisse stehen laut der Behörde noch aus.

Besuchsverbot angeordnet

Derzeit bestünden ein Aufnahmestopp und ein Besuchsverbot für die gesamte Einrichtung, so das Gesundheitsamt weiter. Die Behörde werde die Kontaktpersonen ermitteln und zusammen mit der Heimleitung über weitere Maßnahmen entscheiden, hieß es.

In einem Ketscher Alten- und Pflegeheim waren am Montag die Neuansteckungen von neun Bewohnern und zwei Mitarbeitern bekannt geworden. Auch dort hatte das Kreis-Gesundheitsamt weitere Tests der Mitarbeiter in Hausarztpraxen oder Testcentern veranlasst. Informationen über deren Ergebnisse lagen bis Mittwoch nicht vor.

Drei weitere Todesfälle

Drei weitere Menschen sind von Dienstag bis Mittwoch im Rhein-Neckar-Kreis in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Laut Kreis-Gesundheitsamt stieg die Anzahl der Todesfälle damit auf 128 seit Beginn der Pandemie.

142 Neuansteckungen mit dem Virus verzeichnete die Behörde innerhalb von 24 Stunden. Der Sieben-Tage-Durchschnittswert für den Landkreis sank den Angaben zufolge leicht auf 174,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Ausgewählte „aktive“ Fallzahlen: Hockenheim 85, Ketsch 50, Schwetzingen 39, Reilingen 27, Neulußheim zwölf und Altlußheim acht.

Frau unter Betrugsverdacht

Unterdessen ist eine 42-jährige Frau aus Heidelberg wegen Verdachts des Subventionsbetrugs verhaftet worden. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg, der Zentralstelle für Finanzermittlungen des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und des Betrugsdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zufolge soll sie als Inhaberin eines Einzelunternehmens unrechtmäßig Corona-Soforthilfe für besonders geschädigte Unternehmen, Soloselbstständige und Angehörige freier Berufe in Höhe von 9000 Euro beantragt und erhalten haben.

Wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Heidelberg und Polizei heißt, hatte die Beschuldigte zwar ein Einzelunternehmen behördlich angemeldet. Allerdings bestehe der dringende Verdacht, dass es schon spätestens seit Anfang vergangenen Jahres – also lange vor Ausbruch der Corona-Pandemie und lange vor dem für Anträge auf „Soforthilfe Corona“ relevanten Stichtag 31. Dezember 2019 – keine oder nur geringfügige Umsätze erzielt und sich schon damals in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befunden habe.

Mehrfach verurteilt

Zudem war die 42-Jährige den Angaben zufolge bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Betrugs rechtskräftig verurteilt worden. Am Montag wurde sie der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr erließ.

Die Frau wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Mittlerweile wurde der Haftbefehl auf Kaution außer Vollzug gesetzt und die 42-Jährige bis auf Weiteres wieder freigelassen.