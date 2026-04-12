Die Stadtwerke Pirmasens erneuern in zwei Bauabschnitten von je 150 Metern Länge die Niederspannungskabel zwischen Kaiserstraße und Kronenstraße. Die Tiefbauarbeiten im Bereich beider Gehwege beginnen am Montag, 13. April, und dauern voraussichtlich zehn Wochen, berichtet Stadtwerke-Sprecherin Kati Miersch.

Im Zuge dieser Arbeiten werden ebenfalls Stromhausanschlüsse im Baubereich erneuert. Begonnen wird auf der Gehwegseite mit den ungeraden Hausnummern. Während der Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Es wird zu geplanten Versorgungsunterbrechungen kommen. Die betroffenen Anlieger werden rechtzeitig vorab darüber informiert, versichert Miersch.