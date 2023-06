In der Zwingerstraße wird probeweise montags bis freitags zwischen 7 und 17 Uhr ein zeitlich befristetes absolutes Halteverbot eingerichtet. Betroffen ist die Fahrbahnseite in Richtung Rodalber Straße. Die Regelung gilt ab kommenden Montag, 19. Juni. Nach einem Monat soll eine Evaluation durch die Straßenverkehrsbehörde erfolgen. Je nach Ergebnis wird darüber entschieden, ob diese Vorgehensweise dauerhaft in Betracht kommt. Mit dieser Maßnahme beabsichtigt die Verwaltung, zu einer deutlichen Entspannung der Verkehrssituation in der Zwingerstraße beizutragen.

Die Zwingerstraße ist rund 160 Meter lang und hat ein Gefälle von über acht Prozent. Sie führt vom Dr.-Robert-Schelp-Kreisel zur Rodalber Straße. In der Vergangenheit ist es immer wieder zu Gefahrensituation oder Beschädigungen an parkenden Autos gekommen, weil die Straße zu eng ist. Deshalb weichen Fahrzeuglenker häufig im Begegnungsverkehr auf den Gehweg aus. Ursprünglich war eine Einbahnstraßenregelung in Betracht gezogen worden, nachdem die Thematik bei der der letzten Verkehrsschau behandelt worden war. Die Idee wurde aber verworfen. Der Grund: Durch die geänderten Verkehrsströme könnte es sein, dass die Ampeln an den Kreuzungen von Dankelsbach- und Schloßstraße sowie von Zweibrücker- und Rodalberstraße sehr stark in ihrer Leistungsfähigkeit beansprucht würden. Dies hätte vermutlich zu großen Rückstaus und Gefahrensituationen führen.