Am 16. Juni dreht sich in der Alten Post alles um die Digitalisierung von Betrieben und Verwaltungen. Das Softwareunternehmen Nagarro und die Wirtschaftsförderung laden zum zweiten Digitaltag. Pirmasens nimmt hier eine Vorreiterrolle ein.

Der Pirmasenser Digitaltag ist Teil der bundesweiten Veranstaltungsreihe gleichen Namens, die jedoch in der Region mit Ausnahme von Kaiserslautern und Saarbrücken kein weiteres Echo erhalten wird. Von 16 bis 20 Uhr kann jeder kostenlos in die Alte Post am Bahnhof kommen und Rednern wie dem Kaiserslauterer Marcus Trapp lauschen, der über die Kraft der so genannten Plattform-Ökonomie und digitalen Ökosystemen referieren soll. Trapp war bereits bei anderer Gelegenheit Gast bei der Pirmasenser Wirtschaftsförderung.

Veranstaltet wird der Digitaltag von der Wirtschaftsförderung und dem im Rheinberger mit 100 Mitarbeitern ansässigen Softwareunternehmen Nagarro. Dessen Marketing-Manager Kai Rickhoff verspricht eine Veranstaltung, die nicht im luftleeren Raum mit abstrakten Begriffen operiert, sondern ganz praktische Anwendungen der Digitalisierung zeigen will.

Digitale Zwillinge simulieren Produktionsprozess

Als Beispiel nennt Rickhoff die zwei Pirmasenser Unternehmen Theo Sommer und Krämer Stanzwerkzeuge. Vertreter beider Firmen werden beim Digitaltag schildern, wie sie die Digitalisierung ganz praktisch in der Produktion nutzen. Einen Blick in die Zukunft wird Jens Schmidt von dem Pirmasenser Unternehmen Footwear Innovation Lab bieten.

Dort wird mit digitalen Zwillingen gearbeitet, die es erlauben sollen, Produktionsprozesse im digitalen auszuprobieren, bevor es in die analoge Realität geht. Im Modell könne damit ausgetestet werden, wo es eventuell noch hakt, erzählt Wirtschaftsförderer Mark Schlick, der als Initiator des Digitaltags in Pirmasens kräftig die Werbetrommel für die Veranstaltung rührt.

Keimzelle im Arbeitskreis „Pirmasens kreativ“

Der erste Digitaltag wurde im vergangenen Jahr mit rund 100 Teilnehmern veranstaltet und hat sich aus dem Arbeitskreis „Pirmasens kreativ“ entwickelt. Schlick und Rickhoff sind zuversichtlich, dass die Veranstaltung dieses Jahr deutlich mehr Zuspruch erhalten wird und bitten deshalb um Anmeldungen. Prinzipiell darf zwar jeder, der sich für das Thema interessiert, teilnehmen. Der Digitaltag richtet sich allerdings hauptsächlich an „Entscheider“ in Wirtschaft, Politik und Bildung. Die Veranstaltung habe überregionale Strahlkraft, findet Rickhoff.

Konzipiert wurde der Infotag als „After-Work-Veranstaltung“, also für die Zeit nach Dienstschluss, weshalb es am Freitag auch erst um 16 Uhr losgeht. Obwohl insgesamt fünf Vorträge auf dem Programm stehen, soll es zügig bis 20 Uhr fertig sein. „Das hat auch Unterhaltungswert“, findet Rickhoff über die Vorträge, die auch Themen behandeln wie das digitale Leitbild der Pirmasenser Stadtverwaltung, wozu Bürgermeister Michael Maas als Redner erwartet wird. Spannend könnte es werden, wenn Torben Mauch und Anna Lenski von Nagarro über „digitale Transformation“ referieren, worunter die zwei Referenten Methoden verstehen, wie die Mitarbeiter auf dem Weg zur Digitalisierung mitgenommen werden können, was nicht nur auf jüngere Mitarbeiter ziele, sondern auch bei älteren Kollegen Ängste vor der Digitalisierung nehmen soll, was Schlick als großes Thema sieht.

Auch Cybersicherheit ein großes Thema

Und dann sieht der Pirmasenser Wirtschaftsförderer in der Digitalisierung auch eine Möglichkeit dem Fachkräftemangel zu begegnen. Die fehlenden Fachkräfte könnten in nicht wenigen Bereichen durch digitale Prozesse ausgeglichen werden. Der Roboter, der nachts im Supermarkt die Regale nach fehlenden Produkten abscannt, ist da nur ein Beispiel der schon existierenden Realität in manchen Einzelhandelsketten.

Schlick will aber nicht blauäugig mit Hochgeschwindigkeit in die digitale Zukunft rauschen, ohne eine Bremse eingebaut zu wissen. Cybersicherheit sei ein großes Thema, das beim zweiten Digitaltag im Juni aber nur gestreift werden kann. Dafür hat Schlick aber schon den dritten Digitaltag im kommenden Jahr im Blick.

Termin

16. Juni, 16 bis 20 Uhr, im Forum Alte Post in Pirmasens. Mehr Information und Anmeldung im Internet unter www.digitaltag-pirmasens.de.