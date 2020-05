Ab Montag läuft der zweite Bauabschnitt beim Ausbau der Lohnstraße in Rodalben. Die betroffene Strecke bleibt gesperrt. Die Asphaltarbeiten sollen spätestens am Samstag, 30. Mai, beendet sein, teilte die Verbandsgemeinde mit. Neben der Lohnstraße sind die Auffahrt zum Lohn und ein Teil der Ringstraße von der Vollsperrung betroffen. Eine innerörtliche Umleitung wird ausgeschildert: aus Richtung Hauptstraße über die L497, Abfahrt Neuhof, Neuhofstraße und einen Teil der Waldstraße. Aus Richtung Am Hilschberg über die bereits ausgeschilderte Umleitungsstrecke. Aus Richtung Prinzregentenstraße in Richtung Lohnstraße über Kreuz-, Haustel-, Lindersbach- und Hauptstraße.