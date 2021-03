Die Abiturprüfungen sind abgeschlossen, die Zeugnisse ausgestellt. Im vergangenen Jahr wurden wegen der Corona-Pandemie alle Abifeiern abgesagt und die Zeugnisse per Post zugestellt. Für den neuen Jahrgang haben sich alle drei allgemeinbildenden Gymnasien entschlossen, ihren Schülern trotz pandemiebedingter Einschränkungen die Abschlusszeugnisse persönlich zu überreichen.

„Wir haben von der Stadt die Bestätigung erhalten, dass wir eine Feier mit allen Absolventen in unserer Sporthalle durchführen dürfen“, berichtete der Schulleiter des Hugo-Ball-Gymnasiums, Ulrich Klein. 35 Schüler dürfen bei der kleinen Zeremonie am Samstag dabei sein. „Leider dürfen die Absolventen nur ohne Begleitpersonen erscheinen“, betonte Klein. Die Halle werde für die Schüler entsprechend der Abstandsregeln bestuhlt. Auf diese Art könnten wenigstens alle Schüler gemeinsam verabschiedet werden. Das sei ihm ein Anliegen, sagte der Schulleiter.

74 Schüler haben am Pirmasenser Leibniz-Gymnasium ihr Abitur abgelegt. „Wir haben uns aus diesem Grund entschlossen, die Zeugnisse in kleinen Gruppen zu übergeben“, erzählte Schulleiter Thomas Mohr. Eine Feier mit allen komme wegen der hohen Inzidenzwerte nicht in Frage. Am Freitagabend erhalten die Schüler in der Aula der Schule ihre Abschlusszeugnisse. Ebenfalls geehrt werden die Preisträger. Die Abiturergebnisse seien, trotz schwieriger Bedingungen, sehr gut ausgefallen. „29 von 74 Schülern haben eine Eins vor dem Komma“, sagte Mohr.