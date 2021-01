Mit 1:2 hat der FK Pirmasens am Sonntagnachmittag in der Fußball-Regionalliga sein Heimspiel gegen den FC Gießen verloren. Zwei Möglichkeiten, zwei Tore – die Chancenverwertung der Hessen war optimal. Dem 0:1 durch Tim Korzuschek in der 49. Minute ging ein Patzer von FKP-Innenverteidiger Moritz Zimmer voraus. Den zweiten FC-Treffer erzielte Jonas Arcalean (56.). Der eingewechselte Konstantinos Neofytos holte in der Schlussphase zwei Elfmeter heraus. Den ersten verwandelte Dennis Krob zum 1:2 (80.), beim zweiten in der Nachspielzeit scheiterte Krob an Gießens Torhüter Frederic Löhe.