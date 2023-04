Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Unbeliebt ist die „zweite Winterpause“, jene mindestens drei Wochen zwischen der Hauptrunde und den Auf- und Abstiegsrunden, die für (nun nicht nötige) Entscheidungsspiele gedacht waren. DIE RHEINPFALZ hat sich im Fußballkreis umgehört.