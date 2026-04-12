Zweiter Abstieg in Serie abgewendet: Die Damen des ESV Pirmasens kegeln auch kommende Saison in der 2. DKBC-Bundesliga. Dank einer Machtdemonstration am Sonntag

Durch den 7:1 (17,5:6,5 Sätze, 3414:3266 Kegel)-Heimerfolg im Abstiegsduell gegen den Mitkonkurrenten gegen den Drittletzten der Zweiten Liga Mitte, KSC Mörfelden, holten die Eisenbahnerinnen die entscheidenden zwei Zähler, um am vorletzten Spieltag den Klassenverbleib perfekt zu machen. Es schien, als wüsste das Team von ESV-Trainer Harry Freyler ganz genau, um was es ging, denn mit den 3414 Holz lieferten sie in diesem so wichtigen Duell die zweitbeste Saisonleistung ab. „Da war natürlich Druck auf dem Kessel, denn wenn du verlierst, kannst du am letzten Spieltag immer noch absteigen. Aber man merkt es ja, die Stimmung ist jetzt sehr gelöst nach dieser überzeugenden Leistung“, freute sich ESV-Co-Trainer Pascal Jestädt.

Die Gastgeberinnen hätten sogar den perfekten Kampf hinlegen können, wären die Mannschaftspunkte rein über die Gesamtkegel und nicht über gewonnene Sätze vergeben worden. Denn dann wäre auch Luisa-Marie Neu als Siegerin im Vergleich mit Laura Wenzel von der Bahn gegangen. So verlor sie aber mit 1,5:2,5 (552:549) und musste sich als einzige ESV-Akteurin ihrer Kontrahentin aus Mörfelden geschlagen geben.

Schmitt: Kraft auf der Kreuzfahrt getankt

Absolut keine Chance ließen dagegen Ann-Katrin Schütze und Marie-Luise Schmitt ihren Gegnerinnen und siegten jeweils mit 4:0. Schütze besiegte Samantha Wetzel, die nach Dreiviertel des Kampfes durch Michelle Geiß ersetzt wurde (558:510). Schmitt haute bei ihren 611 mal so richtig einen raus und verbesserte dadurch auch ihren Saisonschnitt von bisher knapp 578 Kegeln. Den Grundstein für dieses tolle Ergebnis legte sie auf Bahn zwei, als sie auf sagenhafte 173 Holz kam. Da schien ja die 14-tägige Karibikkreuzfahrt, die sie im Vorfeld absolviert hatte, genau die richtige Vorbereitung gewesen zu sein, um Kraft zu tanken. „Es hat schon geholfen, etwas abzuschalten. Heute ist es aber auch von Anfang an bei der ganzen Mannschaft gelaufen. Und da geht man dann auch ganz anders auf die Bahn, ist sogar im Flow drin, und dann kommt sowas dabei raus“, unterstrich Schmitt.

Ebenfalls deutlich, auch wenn „nur“ durch ein 3:1, fuhren Alisa Bimber und Melanie Wetzel ihre Mannschaftszähler ein. Bimber bezwang Layla Knebel (576:560), Wetzel Tizia Agricola (578:574). Richtig spannend war es zwischen Almut Neu und Lea Birkofer. Da sich beide jeweils zwei Bahnen sicherten, musste beim Stand von 2:2 die höhere Kegelanzahl die Entscheidung bringen, und da war Neu hauchdünn mit 539:535 vorne.

Schwägerinnen-Duell geht an Melanie Wetzel

Etwas ganz Besonderes war der gestrige Kampf für ESV-Sportwartin Melanie Wetzel, die im letzten Trio antrat und somit gleichzeitig mit ihrer Schwägerin und Mörfeldener Spielerin Samantha Wetzel, der Frau ihres Bruders Sascha, auf der Bahn stand. „Klar ist das besonders, da wir ein gutes Verhältnis haben. Wir haben jetzt gewonnen, und mir wäre echt lieb, wenn sie auch den Klassenerhalt schaffen würden“, erklärt Melanie Wetzel. Zwar hat es der KSC Mörfelden (9:25) am letzten Spieltag in eigener Hand, muss dann zu Hause aber gegen den schon feststehenden Meister ASV Fronberg antreten. Abstiegskontrahent SKC Eggolsheim (9:25) muss dagegen beim Tabellenschlusslicht TSV Schott Mainz (8:26), der ebenfalls noch die Klasse halten kann.