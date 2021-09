Ein Unbekannter ließ laut Polizeibericht am Freitag in einem Geschäft in der Pirmasenser Waisenhausstraße gegen 15.40 Uhr mehrere Parfüm-Flacons mitgehen. „Der Täter wurde nach der Tat von einer Mitarbeiterin angesprochen, woraufhin er aus dem Geschäft flüchtete. Er konnte von drei Passanten verfolgt werden. Der Täter zückte dann ein Küchenmesser und hielt es drohend vor sich“, berichtet die Polizei. Der Mann entkam, vergaß jedoch sein Fahrrad vor dem Geschäft.

Keine Verletzten

Gegen 16.45 Uhr entwendete womöglich derselbe Mann ein paar Schuhe aus einem Schuhgeschäft in der Arnulfstraße. „Der Täter konnte durch einen Passanten und eine Verkäuferin bis auf den Parkplatz eines nahegelegenen Einkaufsmarktes verfolgt werden. Als der Passant den Täter am Arm festhalten konnte, zückte dieser ein Messer und hielt es drohend vor sich“, berichtet die Polizei. Auch diesmal entkam der Täter. Verletzt wurde niemand. Die Beamten bitten in diesen beiden Fällen von räuberischem Diebstahl um Hinweise: Telefon 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.