Dreimal Gold wie in den Vorjahren ist es nicht geworden.

Dieses Mal holte der Turnverein Dahn bei den deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik Gold im Gruppen-Mehrkampf und im Reifen-Finale der Gruppen. Dazu kommt Silber für Marlene Kriebel, Nina Kowalczyk, Johanna Herder, Emma Juretic und Marie Laux im Finale mit Ball und Band. Die Schützlinge der Trainerinnen Aline und Nicole Kriebel wurden zunächst am Donnerstagabend bei den Finals in Frankfurt nach zwei grandiosen Übungen – erst mit Bällen und Bändern, dann mit Reifen – mit insgesamt 52,25 Punkten vor dem TB Oppau (46,45) und dem TV St. Wendel (43,65) zum vierten Mal in Folge Mehrkampf-Meisterinnen.

Mit den Reifen am besten: (von links) Marlene Kriebel, Nina Kowalczyk, Johanna Herder, Emma Juretic und Marie Laux. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Am Freitag folgte mit einer hochkarätigen Übung der Sieg im Reifen-Finale vor dem TB Oppau und dem TV St. Wendel. Danach erreichten die Dahnerinnen im Ball/Band-Finale Rang zwei hinter Oppau und vor dem TSV Nürnberg.