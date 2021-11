Am Samstag, 27. November, 19 Uhr, findet in der lichtergeschmückten Hauensteiner Christkönigskirche, Marienstraße 12, der „Candlelight-Evening“ der Band RockXn’ statt. Die Musiker der Gruppe, die über die Grenzen der Region hinaus einen hervorragenden Ruf als Interpreten melodiösen und chorbetonten Rocks genießen, bauen in das Programm, das auch Songs von John Denver, Cat Stevens oder Mumford and Sons beinhaltet, ein sogenanntes Weihnachtssong-Special ein, das sich traditioneller Weihnachtsmusik widmet. Personell haben sich RockXn’ für das Konzert mit der Sängerin Sandra Walter, dem Violinisten Rainer Dietrich und einem Bläserensemble des Musikvereins verstärkt. Der Zutritt zur Christkönigskirche erfolgt ausschließlich über die beiden seitlichen Kirchenportale zu den Sitzplätzen in den Kirchenbänken. Dort herrscht Maskenpflicht. Kontaktnachverfolgung wird durch die Luca-App oder per Kontaktbogen möglich gemacht.

Eine Abendkasse wird eingerichtet. Tickets kosten dort 19 Euro. Im Vorverkauf (15 Euro) gibt es die Karten bis Samstag, 12 Uhr, bei den jumpnshoez-Filialen in Hauenstein und Landau. Das Hygienekonzept kann unter www.rockxn.de eingesehen werden. „Wir werden die 2G-Vorgaben sehr genau erfüllen und deren Einhaltung strikt kontrollieren“, sagt ein Sprecher der Gruppe.

Am Samstag, 11. Dezember, soll der Candlelight-Evening ab 19 Uhr in der Pirmasenser Pirminiuskirche stattfinden. Karten für 15 Euro gibt es bei folgenden Vorverkaufsstellen: jumpnshoez in Hauenstein, Hautnah in Pirmasens, RN security in Rodalben und Gabis Déco Maison in Rodalben.