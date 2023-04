Gleich zweimal hat es am Mittwoch in Pirmasens gebrannt. Gegen 16 Uhr fing der Dachstuhl eines Reihenhauses in der Baumgartenstraße Feuer. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Ermittlungen wurde der Brand durch Arbeiten am Dach ausgelöst: Zwei Stunden zuvor hatten Arbeiter mit Bitumenschweißbahnen hantiert. Die Feuerwehr löschte den Brand mit 42 Leuten und fünf Fahrzeugen Die Baumgarten- und die Tiroler Straße wurden deshalb für eine Weile gesperrt. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Das Haus ist weiter bewohnbar.

Am Abend, kurz nach 22 Uhr, wurde dichter Qualm in einem Mehrfamilienhaus in der Neugasse gemeldet. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Warum das Feuer im Keller entstanden war, ist nicht klar – die Kriminalpolizei ermittelt. Ein Hausbewohner, der versucht hatte, die Flammen eigenhändig zu löschen, wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt rund 30.000 Euro. Hinweise: Polizei Pirmasens, Telefon 06331 5200, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.