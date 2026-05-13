Die Sperrung der Zweibrücker Straße in Pirmasens ist ab Donnerstag, 14. Mai, aufgehoben. Aber nur kurz: Nächste Woche ist sie für einen Tag wieder dicht.

Nach drei Wochen ist die Zweibrücker Straße zwischen der Rodalber Straße und der Hügelstraße ab Donnerstag, 14. Mai, wieder frei befahrbar. Seit gestern ist die Vollsperrung, die wegen einer Stadtwerke-Baustelle erforderlich war, aufgehoben – allerdings nur bis am Donnerstag, 21. Mai. Denn am Freitag, 22. Mai, muss sie für einen Tag noch einmal voll gesperrt werden. Grund dafür ist die Lieferverzögerung einer Trafostation, die erst an diesem Tag eingebaut werden kann. Ab Pfingstsamstag, 23. Mai, bleibt die Zweibrücker Straße bis auf weiteres halbseitig gesperrt, um die restlichen Bauarbeiten – die Einbindearbeiten ins Versorgungsnetz – ausführen zu können. Die Baustelle kann auf Sicht umfahren werden.

Im Bereich der Zweibrücker Straße 20 bis 28 erneuern die Stadtwerke die Strom- und Wasserversorgung und legen neue Anschlüsse. Die Baumaßnahme erstreckt sich bis zur Hügelstraße. In diesem Zug wird auch die neue Trafostation errichtet. Im Gehweg und auf der Parkfläche wurde in den vergangenen Wochen eine große Baugrube ausgehoben. Im Anschluss daran wurden der Gehweg und die Straße geöffnet und die Straße in der Folge gequert. Nach dem Aufstellen der Trafostation werden noch Restarbeiten erledigt, bis zum Monatsende Mai sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.